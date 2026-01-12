Denison Consulting und Newmeasures schließen sich zusammen, um die Zukunft der Mitarbeiterbefragung und der Unternehmensleistung voranzutreiben

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 haben sich Denison Consulting und Newmeasures durch eine rechtliche Fusion unter dem Firmennamen Denison Consulting, Inc. zusammengeschlossen. Newmeasures ist nun als Teil von Denison Consulting tätig und bietet im Rahmen der integrierten Leistungsangebote von Denison im Bereich Organisationsleistung Fachwissen zum Thema Mitarbeiterbefragungen an. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen eine Firma, die komplementäre Stärken vereint, um die Meinung der Mitarbeiter mit einer messbaren Verbesserung der Unternehmensleistung zu verbinden.

ANN ARBOR, Mich., 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Denison Consulting und Newmeasures haben bekannt gegeben, dass sie sich zusammengeschlossen haben, um die Zukunft der Mitarbeiterbefragung und der Unternehmensleistung voranzutreiben.

Strategische Überlegungen und Auswirkungen auf die Kunden

Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützen beide Organisationen Führungskräfte dabei, die Unternehmenskultur, Führungsqualitäten und Leistungsfähigkeit zu stärken. Seit 1998 vertrauen Tausende von Führungskräften auf das Denison Organizational Health Model, um kulturelle Stärken und Schwächen im Zusammenhang mit Geschäftsergebnissen zu diagnostizieren. Das Modell basiert auf mehr als 500 Millionen Datenpunkten, die von über fünf Millionen Mitarbeitern in 10.000 Kundenunternehmen gesammelt wurden.

Im gleichen Zeitraum hat Newmeasures mit Hunderten von Organisationen zusammengearbeitet, um Mitarbeiter-Feedback-Programme zu implementieren, die offene Kommunikation, Engagement und kontinuierliche Verbesserung fördern.

Die fusionierte Organisation vereint Denisons Forschungsergebnisse und Erfahrungen im Bereich der organisatorischen Gesundheit, Benchmarks und prädiktive Analysen mit Newmeasures' Fachwissen in der Konzeption und Umsetzung strategischer Listening-Programme. Das Ergebnis ist ein vollständig integriertes System zur Verbesserung der Unternehmensleistung durch die Einbeziehung der Mitarbeitermeinung.

Kommentar der Führung

„Durch den Zusammenschluss mit Newmeasures unternimmt Denison Consulting einen bedeutenden Schritt in Richtung unserer Vision, das Wissen der Mitarbeiter in einen zuverlässigen Motor für nachhaltige Unternehmensleistung zu verwandeln", erklärte Gerard Brossard, CEO von Denison Consulting. „Gemeinsam helfen wir Führungskräften, in komplexen Umgebungen selbstbewusste Entscheidungen zu treffen, und bieten ein End-to-End-System, das Erkenntnisse, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten miteinander verbindet."

„Newmeasures war schon immer davon überzeugt, dass überzeugende und differenzierte Mitarbeitererfahrungen zu einer besseren Unternehmensleistung führen", erklärte Lee Stroud, ehemaliger Präsident von Newmeasures und derzeitiger Präsident von Denison Consulting. „Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich Mitarbeiterbefragungen mit der fundierten Forschungs- und Analysekompetenz von Denison können wir unseren Kunden dabei unterstützen, Umfrageergebnisse in vorausschauende Erkenntnisse und praktische Maßnahmen umzuwandeln, die die Unternehmensleistung messbar verbessern."

Informationen zu Denison Consulting

Denison Consulting unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltigen Erfolg zu erzielen, indem es die Unternehmenskultur, die Führungsqualitäten und die organisatorische Gesundheit stärkt. Durch forschungsbasierte Diagnostik, prädiktive Analysen und beratende Unterstützung ermöglicht Denison Consulting Führungskräften, Erkenntnisse über Mitarbeiter in gezielte Maßnahmen umzusetzen, die zu Leistungssteigerungen führen.

