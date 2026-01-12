    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkamai Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Akamai Technologies

    Starke Performance Akamai Technologies Aktie legt zu - 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Akamai Technologies Aktie bisher um +5,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Akamai Technologies Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von CDN- und Cloud-Sicherheitslösungen, bekannt für seine globale Netzwerkinfrastruktur und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Cloudflare und AWS. Akamais Alleinstellungsmerkmale sind seine umfassenden Sicherheitslösungen und die Optimierung der Web-Performance.

    Akamai Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Akamai Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,67 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Akamai Technologies über einen Zuwachs von +27,23 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +10,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Akamai Technologies auf +7,03 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

    Akamai Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,07 %
    1 Monat +10,08 %
    3 Monate +27,23 %
    1 Jahr -11,56 %

    Informationen zur Akamai Technologies Aktie

    Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,48 Mrd.EUR € wert.

    Akamai Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Akamai Technologies

    +5,72 %
    +10,34 %
    +9,33 %
    +26,42 %
    -12,08 %
    -6,21 %
    -8,56 %
    +82,88 %
    -54,25 %
    ISIN:US00971T1016WKN:928906



