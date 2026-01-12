Oriental Culture Holding LTD kündigt Sonderbarausschüttung zum fünfjährigen Börsengang als Belohnung für Aktionäre an

NEW YORK, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) gab heute bekannt, dass sein Vorstand einen Sonderbarausschüttungsplan genehmigt hat, um das fünfjährige Jubiläum der Notierung des Unternehmens an der Nasdaq zu feiern und die Aktionäre für ihre langjährige Unterstützung zu belohnen.

Dividendentyp: Sonderdividende in bar

Berechtigte Aktionäre: Am 22. Januar 2026 eingetragene Aktionäre

Höhe der Dividende: 0,05 US-Dollar pro Aktie (basierend auf den zum Stichtag 22. Januar 2026 im Umlauf befindlichen Aktien)

Auszahlungsdatum: 9. Februar 2026

Shao Yi, CEO von OCG, erklärte: „Nachdem wir die für den laufenden Betrieb und die weitere Entwicklung erforderlichen Mittel gesichert haben, hat das Unternehmen beschlossen, einen Teil der in den Vorjahren angesammelten Barreserven als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Dies spiegelt unser Engagement wider, die Unterstützung unserer Aktionäre zu honorieren und sie an unseren Wachstumserfolgen teilhaben zu lassen. Diese Dividende ist Ausdruck unserer aufrichtigen Dankbarkeit für die fünfjährige Partnerschaft mit unseren Aktionären. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir neben der aktiven Weiterentwicklung unseres Geschäfts auch unsere Aktionäre direkt belohnen müssen, um eine langfristige Wertschöpfung zu fördern."

Dieser Dividendenplan wurde am 8. Januar 2026 vom Verwaltungsrat genehmigt und wird in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften umgesetzt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. OCG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Informationen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oriental-culture-holding-ltd-kundigt-sonderbarausschuttung-zum-funfjahrigen-borsengang-als-belohnung-fur-aktionare-an-302658178.html

Die Oriental Culture Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,02USD auf Nasdaq (12. Januar 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.