    Oriental Culture kündigt Sonderdividende zum 5-jährigen Börsengang an

    Zum fünfjährigen Börsenjubiläum belohnt Oriental Culture Holding LTD seine Anleger mit einer Sonderdividende und unterstreicht damit die Bedeutung treuer Aktionäre.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Oriental Culture Holding LTD kündigt eine Sonderdividende in bar zum fünfjährigen Börsengang an.
    • Die Dividende beträgt 0,05 US-Dollar pro Aktie und richtet sich an am 22. Januar 2026 eingetragene Aktionäre.
    • Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. Februar 2026.
    • Der Vorstand hat den Dividendenplan am 8. Januar 2026 genehmigt, um die Aktionäre für ihre Unterstützung zu belohnen.
    • Die Dividende soll die Unterstützung der Aktionäre würdigen und ihre Beteiligung am Wachstum des Unternehmens fördern.
    • Das Unternehmen betont, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund von Risiken und Unsicherheiten abweichen können.






