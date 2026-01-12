Oriental Culture kündigt Sonderdividende zum 5-jährigen Börsengang an
Zum fünfjährigen Börsenjubiläum belohnt Oriental Culture Holding LTD seine Anleger mit einer Sonderdividende und unterstreicht damit die Bedeutung treuer Aktionäre.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Oriental Culture Holding LTD kündigt eine Sonderdividende in bar zum fünfjährigen Börsengang an.
- Die Dividende beträgt 0,05 US-Dollar pro Aktie und richtet sich an am 22. Januar 2026 eingetragene Aktionäre.
- Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. Februar 2026.
- Der Vorstand hat den Dividendenplan am 8. Januar 2026 genehmigt, um die Aktionäre für ihre Unterstützung zu belohnen.
- Die Dividende soll die Unterstützung der Aktionäre würdigen und ihre Beteiligung am Wachstum des Unternehmens fördern.
- Das Unternehmen betont, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund von Risiken und Unsicherheiten abweichen können.
