    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    ROUNDUP 2

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold und Silber auf Rekordhoch - Sorge um Unabhängigkeit der Fed

    Für Sie zusammengefasst
    • Edelmetallpreise erreichen Rekordstände, Gold bei 4.620 USD.
    • Sorgen um Fed-Unabhängigkeit schüren Marktängste.
    • Geopolitische Risiken im Iran treiben Edelmetallnachfrage.
    ROUNDUP 2 - Gold und Silber auf Rekordhoch - Sorge um Unabhängigkeit der Fed
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    (neu: Rekordstände und Einschätzungen von Analysten.)

    LONDON (dpa-AFX) - Zunehmende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed und die angespannte Lage im Iran haben die Preise für Edelmetalle am Montag auf weitere Rekordstände getrieben. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) an der Metallbörse in London bei 4.620 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Zeitgleich erreichte der Preis für Silber ein Rekordhoch bei 85,71 Dollar je Unze.

    Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank Jerome Powell spitzt sich zu, was an den Märkten die Sorge um die Zukunft der Fed als unabhängige Notenbank schürte. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück.

    Der Vorwurf an die Adresse des Notenbankchefs: Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand: "Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann - oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird", erklärte Powell.

    "Im Kern geht es um nichts Geringeres als die Unabhängigkeit der US-Geldpolitik", kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Handelshaus eToro. Es stelle sich die Frage, ob die Fed weiterhin unabhängig und datenbasiert auf Inflation, Arbeitsmarkt und Konjunktur reagieren könne.

    Händler erklärten den Preisschub bei den Edelmetallen zudem mit der angespannten Lage im Iran. Die damit verbundenen geopolitischen Risiken beunruhigen die Finanzmärkte zusätzlich. Die Staatsführung in Teheran hat den Internetzugang für die Menschen fast vollständig gesperrt. Mit der Maßnahme soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste so unterdrückt werden.

    Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

    Mit dem Anstieg vom Montag hat Gold sein Kursplus in diesem Jahr auf mehr als sieben Prozent ausgebaut. Das gelbe Edelmetall war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.

    Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Montag verteuerte sich der Preis für eine Unze Silber um weitere fast sieben Prozent. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen.

    Mit Blick auf die weitere Preisentwicklung sagte Analyst Carsten Menke von der Schweizer Bank Julius Bär: "Wir sehen verstärkte Einmischungen in die US-Notenbank als einen wichtigen Faktor für die Edelmetallpreise im Jahr 2026". Dabei dürfte der Silbermarkt "wahrscheinlich stärker" reagieren./jkr/zb/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Gold und Silber auf Rekordhoch - Sorge um Unabhängigkeit der Fed Zunehmende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed und die angespannte Lage im Iran haben die Preise für Edelmetalle am Montag auf weitere Rekordstände getrieben. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) an der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     