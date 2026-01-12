    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    Mindestpreis für Seltene Erden kann Option sein

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Im internationalen Ringen um den Zugang zu kritischen Rohstoffen könnte es zu Mindestpreisen unter anderem für Seltene Erden kommen. Finanzminister Lars Klingbeil zeigte sich vor Gesprächen in Washington offen für eine entsprechende Debatte. "Wir müssen in Europa gucken, wie wir Produktion aufbauen können und dafür muss es auch ein bestimmtes Preisniveau geben", sagte der SPD-Chef.

    Zugleich mahnte Klingbeil: "Was ich allerdings nicht will, ist, dass wir uns mit Staaten zusammenschließen und Politik gegen Dritte machen." Das Handelssystem müsse auf Kooperation und nicht auf Gegeneinander basieren. "Und da können Mindestpreise eine Option sein", sagte Klingbeil. Fest stehe jedenfalls, dass man bei dem Thema keine Zeit verlieren dürfe. Deshalb solle vieles während der französischen G7-Präsidentschaft in diesem Jahr geklärt werden.

    Als kritische Rohstoffe gelten 34 für die Wirtschaft besonders wichtige Stoffe wie Lithium, Kobalt, Seltene Erden, Kupfer oder Aluminium. Sie sind wichtig für Schlüsseltechnologien, ihre Versorgung hängt aber oft von wenigen Ländern wie unter anderem China ab. Die USA hatten Finanzminister der G7-Staaten, aber auch von Australien, Südkorea, Indien und Mexiko kurzfristig zu einem Treffen zum Thema eingeladen./tam/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
