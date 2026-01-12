Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm
Kontinuität an der Finanzspitze: Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG verlängert das Mandat von CFO Christian Harm und setzt damit ein klares Signal für Stabilität und Wachstum.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat die Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm bis Juli 2029 verlängert.
- Die Entscheidung soll Kontinuität im Vorstand und in der Finanzorganisation von KION gewährleisten.
- Christian Harm hat seit seinem Amtsantritt im Juli 2023 wichtige Projekte in der Finanzorganisation erfolgreich vorangetrieben.
- Er spielte eine entscheidende Rolle bei strategischen Schlüsselprojekten wie dem Börsengang von KION (2013) und der Übernahme von Dematic (2016).
- KION ist der größte Hersteller von Flurförderzeugen in der EMEA-Region und einer der führenden Anbieter von Lagerautomatisierung weltweit.
- Der Konzern beschäftigt über 42.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Milliarden Euro.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.250,91PKT (+0,03 %).
-3,98 %
-7,09 %
+0,67 %
+24,35 %
+102,16 %
+99,47 %
-10,13 %
+58,26 %
+120,68 %
