    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm

    Kontinuität an der Finanzspitze: Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG verlängert das Mandat von CFO Christian Harm und setzt damit ein klares Signal für Stabilität und Wachstum.

    Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat die Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm bis Juli 2029 verlängert.
    • Die Entscheidung soll Kontinuität im Vorstand und in der Finanzorganisation von KION gewährleisten.
    • Christian Harm hat seit seinem Amtsantritt im Juli 2023 wichtige Projekte in der Finanzorganisation erfolgreich vorangetrieben.
    • Er spielte eine entscheidende Rolle bei strategischen Schlüsselprojekten wie dem Börsengang von KION (2013) und der Übernahme von Dematic (2016).
    • KION ist der größte Hersteller von Flurförderzeugen in der EMEA-Region und einer der führenden Anbieter von Lagerautomatisierung weltweit.
    • Der Konzern beschäftigt über 42.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Milliarden Euro.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.250,91PKT (+0,03 %).


    Kion Group

    -3,98 %
    -7,09 %
    +0,67 %
    +24,35 %
    +102,16 %
    +99,47 %
    -10,13 %
    +58,26 %
    +120,68 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm Kontinuität an der Finanzspitze: Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG verlängert das Mandat von CFO Christian Harm und setzt damit ein klares Signal für Stabilität und Wachstum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     