    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Regierung will Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung fokussiert Entwicklungszusammenarbeit
    • Hilfe für ärmste Länder, Hunger und Armut im Fokus
    • Partnerschaft auf Augenhöhe, deutsche Interessen stärken
    Regierung will Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Unter dem Druck von Sparzwängen will die Bundesregierung ihre Entwicklungszusammenarbeit künftig auf die ärmsten Länder der Welt und das Überwinden von Hunger und Armut dort konzentrieren. "Wir können nicht überall alles machen. Deshalb bündeln wir unsere Kräfte", sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan in Berlin.

    Die SPD-Politikerin stellte ein Konzept für die Neuausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit vor, die nach ihren Worten strategischer, fokussierter und partnerschaftlicher werden soll. Sie solle auch stärker Deutschlands Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen dienen.

    Deutsche Hilfe soll sich auf ärmste Länder konzentrieren

    Künftig werde der regionale Fokus geschärft, sagte Alabali Radovan. "Konkret heißt das: Wenn es um Stabilisierung, Wiederaufbau und Perspektiven in Krisenregionen geht, konzentrieren wir uns auf unsere europäische Nachbarschaft, den Nahen Osten und Nordafrika sowie den Sahel und das Horn von Afrika." Man werde sich auf die Krisenregionen konzentrieren, die für die Sicherheit Deutschlands und Europas von zentraler Bedeutung seien.

    Strategischer werde die Entwicklungszusammenarbeit, weil sie künftig weniger nach dem Gießkannenprinzip betrieben und gezielter ausgerichtet werde. Mit aufstrebenden Volkswirtschaften werde grundsätzlich nur noch über zurückzuzahlende Kredite zusammengearbeitet. Mit Haushaltsmitteln werde nur noch den am wenigsten entwickelten Ländern in der Welt geholfen - "dort, wo viele Menschen in Armut leben, Kinder hungern und Perspektivlosigkeit zur Flucht zwingt".

    Regierung strebt Partnerschaft auf Augenhöhe an

    Die Zusammenarbeit solle künftig eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" sein und nicht mehr das klassische Modell von Geber- und Nehmerland, erläuterte die Ministerin. Bei der Berücksichtigung deutscher Wirtschaftsinteressen gehe es darum, dass bei Vergabeverfahren für Entwicklungsprojekte etwa der Europäischen Union auch deutsche Unternehmen zum Zuge kommen. "Wenn davon vor allem chinesische Unternehmen oder andere profitieren, dann ist das keine gute Situation."

    Alabali Radovan geht davon aus, dass ihr Ministerium auch im Bundeshaushalt 2027 sparen müsse. "Wir müssen schauen, wie wir mit einem sinkenden Etat das Maximale erreichen." Diesem Ziel diene die neue entwicklungspolitische Strategie./sk/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Regierung will Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichten Unter dem Druck von Sparzwängen will die Bundesregierung ihre Entwicklungszusammenarbeit künftig auf die ärmsten Länder der Welt und das Überwinden von Hunger und Armut dort konzentrieren. "Wir können nicht überall alles machen. Deshalb bündeln wir …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     