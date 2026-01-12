    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    Alzheimer im Visier

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zugang zu Schlüsseltechnologie: Dieser Milliarden-Deal treibt Novartis an

    Novartis sichert sich für bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar die firmeneigene Alzheimer-Technologie von SciNeuro. Der Deal stärkt neue Antikörperansätze gegen die Krankheit.

    Alzheimer im Visier - Zugang zu Schlüsseltechnologie: Dieser Milliarden-Deal treibt Novartis an
    Foto: Patrick Seeger/dpa

    Wie Novartis am Montag mitteilte, hat das Unternehmen mit dem privaten Unternehmen SciNeuro Pharmaceuticals einen Lizenzvertrag im Wert von fast 1,7 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung potenzieller Antikörpertherapien für die Alzheimer-Krankheit unterzeichnet. Demnach erhält SciNeuro 165 Millionen US-Dollar im Voraus und kann bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar verdienen. Die Summe ist an Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine ​​sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze gekoppelt.

    Die Vereinbarung würde Novartis Zugang zu SciNeuros firmeneigener Technologie verschaffen, die die Wirkstoffabgabe an das Gehirn verbessern soll. SciNeuro erklärte, dieser Ansatz könne seine Antikörper von bereits zugelassenen Therapien abgrenzen, die ebenfalls darauf abzielen, klebrige Ablagerungen des Proteins Amyloid-beta, einem Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit, zu entfernen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novartis AG!
    Short
    122,42€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    104,94€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Suche nach neuen Behandlungsmethoden für Alzheimer verlagert sich zunehmend auf neuartige Ansätze, die die Gedächtnis raubende Krankheit als Produkt mehrerer komplexer biologischer Prozesse betrachten. Forscher und Arzneimittelhersteller verfolgen neue Ziele, die ihr Fortschreiten verlangsamen oder stoppen könnten.

    Novartis

    -0,12 %
    +3,94 %
    +8,17 %
    +8,98 %
    +26,04 %
    +45,15 %
    +57,58 %
    +84,05 %
    +1.682,01 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278

    SciNeuro gab bekannt, dass es in der frühen Entwicklungsphase mit Novartis zusammenarbeiten wird. Anschließend würde Novartis die klinischen Tests übernehmen und, falls das Medikament zugelassen wird, es weltweit vermarkten. Der Abschluss des Geschäfts wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

    Die Novartis-Aktie ist am Montag (15:55 MEZ) mit 0,48 Prozent leicht im Plus. Ein Anteilschein kostet 122,38 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alzheimer im Visier Zugang zu Schlüsseltechnologie: Dieser Milliarden-Deal treibt Novartis an Novartis sichert sich für bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar die firmeneigene Alzheimer-Technologie von SciNeuro. Der Deal stärkt neue Antikörperansätze gegen die Krankheit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     