Zugang zu Schlüsseltechnologie: Dieser Milliarden-Deal treibt Novartis an

Die Vereinbarung würde Novartis Zugang zu SciNeuros firmeneigener Technologie verschaffen, die die Wirkstoffabgabe an das Gehirn verbessern soll. SciNeuro erklärte, dieser Ansatz könne seine Antikörper von bereits zugelassenen Therapien abgrenzen, die ebenfalls darauf abzielen, klebrige Ablagerungen des Proteins Amyloid-beta, einem Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit, zu entfernen.

Wie Novartis am Montag mitteilte, hat das Unternehmen mit dem privaten Unternehmen SciNeuro Pharmaceuticals einen Lizenzvertrag im Wert von fast 1,7 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung potenzieller Antikörpertherapien für die Alzheimer-Krankheit unterzeichnet. Demnach erhält SciNeuro 165 Millionen US-Dollar im Voraus und kann bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar verdienen. Die Summe ist an Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine ​​sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze gekoppelt.

Die Suche nach neuen Behandlungsmethoden für Alzheimer verlagert sich zunehmend auf neuartige Ansätze, die die Gedächtnis raubende Krankheit als Produkt mehrerer komplexer biologischer Prozesse betrachten. Forscher und Arzneimittelhersteller verfolgen neue Ziele, die ihr Fortschreiten verlangsamen oder stoppen könnten.

SciNeuro gab bekannt, dass es in der frühen Entwicklungsphase mit Novartis zusammenarbeiten wird. Anschließend würde Novartis die klinischen Tests übernehmen und, falls das Medikament zugelassen wird, es weltweit vermarkten. Der Abschluss des Geschäfts wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

Die Novartis-Aktie ist am Montag (15:55 MEZ) mit 0,48 Prozent leicht im Plus. Ein Anteilschein kostet 122,38 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

