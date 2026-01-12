Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029
- Kion verlängert Amtszeit von Finanzchef Harm bis 2029.
- Harm ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig.
- Er ist seit 2023 Finanzvorstand von Kion.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion setzt auch zukünftig auf Finanzchef Christian Harm. Der Aufsichtsrat verlängerte die Amtszeit des Managers bis Juli 2029, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Harm ist seit über 20 Jahren für Kion und dessen Vorgängerunternehmen tätig, seit 2023 ist er Finanzvorstand und war in dieser Position bislang bis Juli 2026 bestellt./lew/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (12. Januar 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -7,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,54 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -13,98 %/+21,35 % bedeutet.
