Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (12. Januar 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -7,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,54 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -13,98 %/+21,35 % bedeutet.