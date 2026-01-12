    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029

    • Kion verlängert Amtszeit von Finanzchef Harm bis 2029.
    • Harm ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig.
    • Er ist seit 2023 Finanzvorstand von Kion.
    Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion setzt auch zukünftig auf Finanzchef Christian Harm. Der Aufsichtsrat verlängerte die Amtszeit des Managers bis Juli 2029, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Harm ist seit über 20 Jahren für Kion und dessen Vorgängerunternehmen tätig, seit 2023 ist er Finanzvorstand und war in dieser Position bislang bis Juli 2026 bestellt./lew/men

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

