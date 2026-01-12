    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    SPD erwägt 'Deutschland-Korb' für Lebensmittel

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD erwägt "Deutschland-Korb" für Lebensmittelpreise.
    • Ziel: Bezahlbare Grundversorgung für alle Bürger sichern.
    • Maßnahmen gegen Mogelpackungen und Preisbeobachtung gefordert.
    SPD erwägt 'Deutschland-Korb' für Lebensmittel
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Gegen hohe Lebensmittelpreise wird in der SPD die Einführung eines "Deutschland-Korbs" mit bezahlbaren Lebensmitteln erwogen. Handelsketten könnten auf freiwilliger Basis einen solchen Korb mit günstigen, preisstabilen, in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln aus allen wichtigen Warengruppen anbieten, heißt es in Vorschlägen des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Esra Limbacher, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Andere Medien wie die "Rheinische Post" hatten zuerst darüber berichtet. Von der SPD-Führung gab es Lob für das Konzept.

    "Ziel ist eine schnelle, spürbare Entlastung und die Sicherstellung einer bezahlbaren Grundversorgung für alle", so Limbacher weiter. Vorbild sei ein ähnliches Modell in Griechenland. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf kündigte an, bezahlbare Lebensmittelpreise und Mieten zu einem sozialdemokratischen Schwerpunkt der nächsten Zeit machen zu wollen.

    Mogelpackungen im Visier

    Vor dem Hintergrund der Ernährungsmesse Grüne Woche in Berlin forderte Limbacher auch weitere Maßnahmen gegen steigende Lebensmittelpreise. So solle konsequenter gegen Mogelpackungen vorgegangen werden. Denn: "Weniger Müsli in der Packung oder Zuckerwasser statt Saft führen faktisch zu höheren Grundpreisen." Nach dem Vorbild anderer EU-Länder könne zudem eine staatliche Preisbeobachtungsstelle geschaffen werden. "Sie soll die Mechanismen der Preisbildung vom Acker bis zum Supermarktregal transparenter machen und frühzeitig auf problematische Entwicklungen hinweisen."

    Lob und Kritik

    Linke-Chefin Ines Schwerdtner warf der SPD vor, das Thema zu spät zu entdecken. Ihr Modell sei zudem zu komplex, die Union werde einen "Deutschland-Korb" auch nicht mitmachen. "Es ist alles ganz einfach. Man könnte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sofort streichen", forderte die Linke-Chefin stattdessen.

    Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, hingegen lobte die SPD für ihre Vorschläge. "Die Zeit drängt, denn die hohen Preise belasten die Privathaushalte", sagte Pop. "Es braucht endlich eine klare Kennzeichnung von Mogelpackungen." Eine staatliche Preisbeobachtungsstelle wäre auch ein wichtiger Schritt./bw/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    SPD erwägt 'Deutschland-Korb' für Lebensmittel Gegen hohe Lebensmittelpreise wird in der SPD die Einführung eines "Deutschland-Korbs" mit bezahlbaren Lebensmitteln erwogen. Handelsketten könnten auf freiwilliger Basis einen solchen Korb mit günstigen, preisstabilen, in Deutschland produzierten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     