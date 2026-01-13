Cathie Woods Liebling Tempus AI verzückt Anleger – 100 US-Dollar wieder möglich?

Tempus AI ist ein auf Präzisionsmedizin spezialisiertes Technologieunternehmen. Der Fokus liegt auf der Analyse klinischer und molekularer Daten mithilfe von Künstlicher Intelligenz, vor allem in der Onkologie. Pharma- und Biotechkonzerne nutzen die Plattform, um Wirkstoffe gezielter zu entwickeln, Studien effizienter zu gestalten und Therapien besser auf Patienten zuzuschneiden. Neben Diagnostik bietet Tempus umfangreiche Daten- und Analyseprodukte an, die zunehmend zum Wachstumstreiber werden.

Tempus AI ist die achtgrößte Position im Ark Innovation ETF von Cathie Wood und der Konzern aus Chicago unterstreicht mit seinen vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal, dass er sich diesen Platz verdient hat.

Vorläufige Zahlen: Wachstum auf allen Ebenen

Im vierten Quartal 2025 erzielte Tempus AI einen vorläufigen Umsatz von 367 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 360 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Diagnostikgeschäft: Der Umsatz stieg hier um 121 Prozent auf 266 Millionen US-Dollar. Der Bereich Daten und Anwendungen legte um 25 Prozent auf rund 100 Millionen US-Dollar zu.

Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen vorläufige, ungeprüfte Umsätze im Segment Daten und Anwendungen von rund 316 Millionen US-Dollar, ein Wachstum von etwa 31 Prozent. Innerhalb dieses Bereichs wuchs das Insights-Geschäft, also die Datenlizenzierung, sogar um 38 Prozent.

Ein weiterer zentraler Wert für Investoren: Der Total Contract Value (TCV) lag zum Jahresende erstmals über 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte prompt und sprang am Montag zweistellig nach oben.

Ausblick überzeugt auch

Aber nicht nur die Zahlen dürften Cathie Wood und die Anleger erfreuen, auch die weiteren Aussichten hören sich gut an. "2025 war ein Rekordjahr für unser Geschäft mit Daten und Anwendungen – sowohl was den Umsatz als auch den TCV betrifft", sagte Jim Rogers, Chief Financial Officer von Tempus. "Unsere Zusammenarbeit mit Life-Science-Unternehmen war noch nie so stark, und unser Datengeschäft war noch nie besser positioniert, was uns eine hervorragende Visibilität für fortgesetztes Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus gibt."

Unterstrichen wird diese Aussage durch eine Nettoumsatzbindungsrate von rund 126 Prozent im Jahr 2025. Sie zeigt, dass bestehende Kunden ihre Ausgaben deutlich ausgeweitet haben – trotz der inzwischen erreichten Unternehmensgröße.

Im Laufe des Jahres schloss Tempus Datenvereinbarungen mit mehr als 70 Kunden ab. Darunter befinden sich Schwergewichte wie AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, Pfizer und Novartis, aber auch Biotech-Unternehmen wie Incyte und Servier. Diese breite Kundenbasis sorgt für planbare Erlöse und stärkt die Marktstellung.

Mein Tipp: Rücksetzer abwarten und ausnutzen!

Die Marktaussichten spielen Tempus klar in die Karten. Prognosen zufolge soll der Einsatz von KI in der Pharmaindustrie bis 2025 ein Volumen von rund 1,9 Milliarden US-Dollar erreichen. Für das Jahr 2034 erwarten Analysten dann einen Anstieg auf etwa 16 Milliarden US-Dollar, andere Schätzungen gehen bis 2030 sogar von über 25 Milliarden US-Dollar aus.

Sollte sich dieses Wachstum realisieren, hätte Tempus AI gute Chancen, eine führende Rolle einzunehmen. Zudem eröffnet das Geschäftsmodell die Möglichkeit, die im Onkologiegeschäft bewährte Daten- und KI-Expertise auf weitere Therapiegebiete auszuweiten – etwa in der Kardiologie oder bei seltenen Erkrankungen.

Tempus AI liefert, was Wachstumsinvestoren sehen wollen: stark steigende Umsätze, ein rekordhoher Auftragsbestand und ein strukturell wachsender Markt. Die Aktie ist nach der jüngsten Rallye zwar ambitioniert bewertet, doch Rücksetzer dürften eher Einstiegsgelegenheiten als Warnsignale sein. Angesichts der Dynamik im KI-Pharmamarkt erscheint ein erneuter Anlauf in Richtung 100 US-Dollar alles andere als ausgeschlossen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!



