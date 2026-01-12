Börsenstart USA - 12.01. - Dow Jones schwach -0,33 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:55) bei 49.329,05 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Walmart +1,66 %, Procter & Gamble +0,65 %, Boeing +0,29 %, Amgen +0,28 %, Coca-Cola +0,18 %

Flop-Werte: American Express -4,80 %, Visa (A) -3,06 %, Verizon Communications -1,97 %, Unitedhealth Group -1,93 %, Nike (B) -1,71 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.729,04 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Dexcom +2,27 %, Applied Materials +2,12 %, Palantir +1,68 %, Broadcom +1,28 %, Comcast (A) +1,20 %

Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -5,46 %, Adobe -3,19 %, DoorDash Registered (A) -2,72 %, Qualcomm -2,71 %, Intuitive Surgical -2,62 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.961,28 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Akamai Technologies +5,98 %, Amphenol Registered (A) +3,93 %, Albemarle +3,73 %, Newmont Corporation +3,25 %, Freeport-McMoRan +2,73 %

Flop-Werte: Synchrony Financial -8,84 %, Capital One Financial -8,37 %, American Express -4,80 %, Moderna -4,76 %, Fidelity National Information Services -3,71 %