Starke Performance SILTRONIC AG Aktie legt zu - 12.01.2026

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 53,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,10 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,30€, mit einem Plus von +4,10 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SILTRONIC AG Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,77 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +0,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +4,62 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,49 % 1 Monat +7,11 % 3 Monate -0,77 % 1 Jahr +11,74 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.