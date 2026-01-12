    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Handel und Sanktionen

    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    Venezuelas Öl vor dem Neustart: Warum Asien jetzt wieder zugreift!

    Vitol und Trafigura sprechen mit Raffinerien in China und Indien über venezolanisches Öl. Ein erstes Signal aus Washington verändert die Dynamik im Markt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Vitol und Trafigura verhandeln mit Raffinerien in Asien.
    • US-Genehmigung könnte venezolanisches Öl wieder beleben.
    • Indische Raffinerien warten auf Klarheit aus Washington.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Handel und Sanktionen - Venezuelas Öl vor dem Neustart: Warum Asien jetzt wieder zugreift!
    Foto: Fernando Llano - picture alliance/AP

    Die Rohstoffhändler Vitol Group und Trafigura Group loten neue Absatzchancen für venezolanisches Öl in Asien aus. Nach Informationen von Bloomberg führen beide Häuser Gespräche mit großen Raffinerien in Indien und China. Auslöser ist eine vorläufige Genehmigung der Regierung der Vereinigten Staaten, das Rohöl wieder zu vermarkten.

    Die Kontakte zu asiatischen Käufern begannen am vergangenen Wochenende. Die Gespräche befinden sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen noch in einem frühen Stadium. Verbindliche Angebote liegen bisher nicht vor. Vitol und Trafigura äußerten sich auf Anfrage nicht.

    Asien bleibt Schlüsselmarkt

    Asien war über Jahre hinweg der wichtigste Absatzmarkt für Venezuelas schwere Rohölsorte Merey. Trotz Sanktionen der Vereinigten Staaten floss der Großteil der Exporte nach China, meist mit deutlichen Abschlägen. Indien stieg zeitweise ein, nachdem eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden war. Die Käufe endeten jedoch im vergangenen Jahr, nachdem Präsident Donald Trump einen Zoll von 25 Prozent auf Länder angekündigt hatte, die Öl aus Venezuela beziehen.

    Nun wächst das Interesse erneut. Raffinerien in Indien und China prüfen laut Bloomberg einen Wiedereinstieg. In einem ohnehin gut versorgten Markt könnte venezolanisches Öl eine zusätzliche Quelle sein.

    Indische Raffinerien warten auf Klarheit

    Der staatliche Konzern Indian Oil gehört zu den Unternehmen, die auf eine Bestätigung aus Washington warten, um wieder Merey verarbeiten zu dürfen. Eine Stellungnahme blieb aus. Reliance Industries erklärte vergangene Woche, man warte auf Klarheit für Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten und "würde den Kauf des Öls in konformer Weise in Betracht ziehen". Weitere Fragen ließ der Konzern unbeantwortet.

    Parallel dazu sprechen Vitol und Trafigura auch mit Raffinerien in den Vereinigten Staaten, um dortiges Interesse auszuloten.

    Politischer Rahmen noch offen

    Unklar ist, welche Mengen tatsächlich verkauft werden könnten und ob sich die Freigabe auf eine erste Tranche beschränkt, die Trump in Aussicht gestellt hatte. Für die Händler wäre ein Deal dennoch attraktiv. Beide verfügen über langjährige Erfahrung mit venezolanischem Öl.

    Vitol arbeitete zuletzt mit Lizenzen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten. Trafiguras globaler Ölchef Ben Luckock sagte vergangene Woche, sein Unternehmen führe Gespräche mit der Regierung über eine Rückkehr nach Venezuela. Laut einem Faktenblatt des Weißen Hauses sollen Erlöse aus den Verkäufen auf von den Vereinigten Staaten kontrollierte Konten fließen. Die Mittel sollen sowohl Venezuela als auch den Vereinigten Staaten zugutekommen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Handel und Sanktionen Venezuelas Öl vor dem Neustart: Warum Asien jetzt wieder zugreift! Vitol und Trafigura sprechen mit Raffinerien in China und Indien über venezolanisches Öl. Ein erstes Signal aus Washington verändert die Dynamik im Markt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     