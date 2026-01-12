Silbe - Goldman Sachs sieht extreme Preissensitivität durch knappe Lagerbestände

Der Silbermarkt startet mit ungewöhnlich dünnen Beständen ins Jahr 2026 – und genau das könnte nach Einschätzung von Goldman Sachs die Preisdynamik weiter verschärfen. Die Analysten verweisen in einem aktuellen Bericht darauf, dass geringe verfügbare Lager in den maßgeblichen Londoner Tresoren den Markt besonders anfällig für Kapitalflüsse machen. In der Folge können Aufwärtsbewegungen schneller eskalieren – und ebenso abrupt enden, wenn sich Engpässe entspannen. Silber notiert derweil laut Marktdaten derzeit oberhalb von 84 US-Dollar je Unze!

Bemerkenswert ist dabei die Diagnose: Goldman Sachs spricht nicht von einem globalen Mangel an Silber, sondern von regionalen Verwerfungen und logistischen Flaschenhälsen. Diese Verzerrungen reichen aus, um einen Markt, der traditionell ohnehin als volatiler sei als Gold, in eine Phase erhöhter Ausschläge zu versetzen. Für Investoren und Industrieabnehmer bedeutet das vor allem eines: Preisbewegungen könnten 2026 stärker von „Flows“ als von klassischen Fundamentaldaten bestimmt werden.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Silber über 84 US-Dollar: Goldman Sachs sieht extreme Preissensitivität durch knappe Lagerbestände

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.