Suvoda setzt neue Maßstäbe für eine optimierte Patienten- und Prüfzentrumserfahrung in klinischen Studien

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein Technologieunternehmen für klinische Studien, hat 2025 entscheidende Schritte hin zu einer vernetzten und optimierten klinischen Studienerfahrung für Patienten sowie Prüfzentren unternommen. Der Zusammenschluss des Unternehmens mit Greenphire war ein entscheidender Moment auf diesem Weg und stärkte Suvodas Fähigkeit, anhaltende Herausforderungen im Studienablauf mit einem einheitlichen Ansatz anzugehen. Zusammen mit der fortgesetzten Produktinnovation und dem Einsatz von KI-Tools schloss Suvoda das Jahr mit einer wachsenden Dynamik in Richtung eines einzigen, zusammenhängenden Ökosystems ab, das die Komplexität über den gesamten Lebenszyklus klinischer Studien reduziert.

„Die vergangenen zwölf Monate waren für Suvoda ein wichtiger Schritt nach vorn", sagte Jagath Wanninayake, Geschäftsführer von Suvoda. „Unsere Teams gingen mit Sorgfalt und Bedacht vor, als wir zwei starke Unternehmen zusammenführten und neue Funktionen bereitstellten, die sich daran orientieren, was Patienten und Prüfzentren wirklich brauchen. Zu Beginn des Jahres 2026 konzentrieren wir uns darauf, Sponsoren und Prüfzentren dabei zu unterstützen, ihre Studien klar und sicher zu steuern, und Patienten zugleich ein reibungsloseres, unterstützenderes Erlebnis zu bieten."

Den Weg für Patienten erleichtern

Ein prägender Meilenstein des Jahres war die Einführung der Patienten-App von Suvoda, ein klarer Beleg dafür, wie eine einheitliche Plattform die Erfahrung von Patienten in klinischen Studien spürbar verbessern kann. Die App vereint eCOA-Fragebögen, Patientenzahlungen, Erinnerungen sowie die Terminplanung für Studienbesuche in einer nutzerfreundlichen Oberfläche, die Patienten auf ihren eigenen Geräten nutzen können. Diese Weiterentwicklung hilft Teilnehmern, engagiert zu bleiben, und reduziert zugleich den administrativen Aufwand in stark ausgelasteten Prüfzentren.

KI nutzen, um den administrativen Aufwand in klinischen Studien zu reduzieren

Suvoda vereinfacht zudem mit Sofia, einer KI-Assistentin, die derzeit in Suvoda IRT eingesetzt wird und künftig auf weitere Teile der Plattform ausgeweitet werden soll, den Zugriff von Studienteams auf wichtige Informationen. Sofia hilft Nutzern, mit einem generativen KI-Tool Fragen zu stellen sowie Antworten zu erhalten und ersetzt die mehrstufige Navigation durch schnelle, klare Rückmeldungen. Mit robustem Datenschutz sowie rollenbasierten Kontrollen unterstützt Sofia die alltägliche Entscheidungsfindung von Studienteams, ohne die Datensicherheit oder die Integrität der Verblindung der Studie zu gefährden.