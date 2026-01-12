    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEverest Re Group AktievorwärtsNachrichten zu Everest Re Group
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suvoda setzt neue Maßstäbe für eine optimierte Patienten- und Prüfzentrumserfahrung in klinischen Studien

    Suvoda setzt neue Maßstäbe für eine optimierte Patienten- und Prüfzentrumserfahrung in klinischen Studien
    Foto: adobe.stock.com

    CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein Technologieunternehmen für klinische Studien, hat 2025 entscheidende Schritte hin zu einer vernetzten und optimierten klinischen Studienerfahrung für Patienten sowie Prüfzentren unternommen. Der Zusammenschluss des Unternehmens mit Greenphire war ein entscheidender Moment auf diesem Weg und stärkte Suvodas Fähigkeit, anhaltende Herausforderungen im Studienablauf mit einem einheitlichen Ansatz anzugehen. Zusammen mit der fortgesetzten Produktinnovation und dem Einsatz von KI-Tools schloss Suvoda das Jahr mit einer wachsenden Dynamik in Richtung eines einzigen, zusammenhängenden Ökosystems ab, das die Komplexität über den gesamten Lebenszyklus klinischer Studien reduziert.

    Suvoda

    „Die vergangenen zwölf Monate waren für Suvoda ein wichtiger Schritt nach vorn", sagte Jagath Wanninayake, Geschäftsführer von Suvoda. „Unsere Teams gingen mit Sorgfalt und Bedacht vor, als wir zwei starke Unternehmen zusammenführten und neue Funktionen bereitstellten, die sich daran orientieren, was Patienten und Prüfzentren wirklich brauchen. Zu Beginn des Jahres 2026 konzentrieren wir uns darauf, Sponsoren und Prüfzentren dabei zu unterstützen, ihre Studien klar und sicher zu steuern, und Patienten zugleich ein reibungsloseres, unterstützenderes Erlebnis zu bieten."

    Den Weg für Patienten erleichtern

    Ein prägender Meilenstein des Jahres war die Einführung der Patienten-App von Suvoda, ein klarer Beleg dafür, wie eine einheitliche Plattform die Erfahrung von Patienten in klinischen Studien spürbar verbessern kann. Die App vereint eCOA-Fragebögen, Patientenzahlungen, Erinnerungen sowie die Terminplanung für Studienbesuche in einer nutzerfreundlichen Oberfläche, die Patienten auf ihren eigenen Geräten nutzen können. Diese Weiterentwicklung hilft Teilnehmern, engagiert zu bleiben, und reduziert zugleich den administrativen Aufwand in stark ausgelasteten Prüfzentren.

    KI nutzen, um den administrativen Aufwand in klinischen Studien zu reduzieren

    Suvoda vereinfacht zudem mit Sofia, einer KI-Assistentin, die derzeit in Suvoda IRT eingesetzt wird und künftig auf weitere Teile der Plattform ausgeweitet werden soll, den Zugriff von Studienteams auf wichtige Informationen. Sofia hilft Nutzern, mit einem generativen KI-Tool Fragen zu stellen sowie Antworten zu erhalten und ersetzt die mehrstufige Navigation durch schnelle, klare Rückmeldungen. Mit robustem Datenschutz sowie rollenbasierten Kontrollen unterstützt Sofia die alltägliche Entscheidungsfindung von Studienteams, ohne die Datensicherheit oder die Integrität der Verblindung der Studie zu gefährden.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Suvoda setzt neue Maßstäbe für eine optimierte Patienten- und Prüfzentrumserfahrung in klinischen Studien CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ - Suvoda, ein Technologieunternehmen für klinische Studien, hat 2025 entscheidende Schritte hin zu einer vernetzten und optimierten klinischen Studienerfahrung für Patienten sowie Prüfzentren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     