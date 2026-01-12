SdK fordert ABO Energy-Anleiheinhaber zur Bündelung auf
ABO Energy schockt den Markt: Aus geplantem Gewinn wird ein hoher Verlust, Anleihen rücken in den Fokus – nun formiert sich Widerstand unter den Gläubigern.
- Die ABO Energy KGaA hat ihre Jahresprognose aufgrund reduzierter Einspeisevergütungen und verzögerter Windprojekte von einem Überschuss von 29-39 Mio. Euro auf einen Fehlbetrag von 95 Mio. Euro angepasst.
- Die Konzerngesamtleistung wird statt einer erwarteten Steigerung um 5%-30% auf nur 250 Mio. Euro geschätzt.
- Die SdK ruft Anleiheinhaber der ABO Energy KGaA zur Interessensbündelung auf und empfiehlt die Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung.
- Die ABO Energy KGaA hat zwei Anleihen emittiert, mit Verbindlichkeiten von 122,64 Mio. Euro aus diesen Anleihen im Halbjahresbericht 2025.
- Die SdK fordert Anleiheinhaber auf, sich der Interessensgemeinschaft anzuschließen und eine Vollmacht zur Stimmrechtsvertretung zu erteilen, die kostenfrei ist.
- Betroffene Anleger können sich über die Webseite der SdK für einen Newsletter registrieren und erhalten Informationen über die Entwicklungen.
