73 0 Kommentare SdK fordert ABO Energy-Anleiheinhaber zur Bündelung auf

ABO Energy schockt den Markt: Aus geplantem Gewinn wird ein hoher Verlust, Anleihen rücken in den Fokus – nun formiert sich Widerstand unter den Gläubigern.

Die ABO Energy KGaA hat ihre Jahresprognose aufgrund reduzierter Einspeisevergütungen und verzögerter Windprojekte von einem Überschuss von 29-39 Mio. Euro auf einen Fehlbetrag von 95 Mio. Euro angepasst.

Die Konzerngesamtleistung wird statt einer erwarteten Steigerung um 5%-30% auf nur 250 Mio. Euro geschätzt.

Die SdK ruft Anleiheinhaber der ABO Energy KGaA zur Interessensbündelung auf und empfiehlt die Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung.

Die ABO Energy KGaA hat zwei Anleihen emittiert, mit Verbindlichkeiten von 122,64 Mio. Euro aus diesen Anleihen im Halbjahresbericht 2025.

Die SdK fordert Anleiheinhaber auf, sich der Interessensgemeinschaft anzuschließen und eine Vollmacht zur Stimmrechtsvertretung zu erteilen, die kostenfrei ist.

Betroffene Anleger können sich über die Webseite der SdK für einen Newsletter registrieren und erhalten Informationen über die Entwicklungen.





Lesen Sie auch 12.000 Roboter vor Betrieb Lieferroboter trotzen Schnee, Eis und dem Fachkräftemangel Steigende Nachfrage bis 2040 Goldman Sachs: Ölpreis bleibt unter Druck, aber 2027 geht es aufwärts! Alltagstaugliche Roboter Humanoide Roboter: Deutsche Firma nimmt ab sofort Vorbestellungen auf Kulturelle Machtfrage Netflix greift nach Hollywood – aber Trump hat etwas dagegen





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.