    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    SdK fordert ABO Energy-Anleiheinhaber zur Bündelung auf

    ABO Energy schockt den Markt: Aus geplantem Gewinn wird ein hoher Verlust, Anleihen rücken in den Fokus – nun formiert sich Widerstand unter den Gläubigern.

    SdK fordert ABO Energy-Anleiheinhaber zur Bündelung auf
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die ABO Energy KGaA hat ihre Jahresprognose aufgrund reduzierter Einspeisevergütungen und verzögerter Windprojekte von einem Überschuss von 29-39 Mio. Euro auf einen Fehlbetrag von 95 Mio. Euro angepasst.
    • Die Konzerngesamtleistung wird statt einer erwarteten Steigerung um 5%-30% auf nur 250 Mio. Euro geschätzt.
    • Die SdK ruft Anleiheinhaber der ABO Energy KGaA zur Interessensbündelung auf und empfiehlt die Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung.
    • Die ABO Energy KGaA hat zwei Anleihen emittiert, mit Verbindlichkeiten von 122,64 Mio. Euro aus diesen Anleihen im Halbjahresbericht 2025.
    • Die SdK fordert Anleiheinhaber auf, sich der Interessensgemeinschaft anzuschließen und eine Vollmacht zur Stimmrechtsvertretung zu erteilen, die kostenfrei ist.
    • Betroffene Anleger können sich über die Webseite der SdK für einen Newsletter registrieren und erhalten Informationen über die Entwicklungen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    SdK fordert ABO Energy-Anleiheinhaber zur Bündelung auf ABO Energy schockt den Markt: Aus geplantem Gewinn wird ein hoher Verlust, Anleihen rücken in den Fokus – nun formiert sich Widerstand unter den Gläubigern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     