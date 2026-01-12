    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump attackiert Powell

    • US-Aktienmärkte starten mit Dämpfer in die Woche.
    • Streit zwischen Trump und Powell belastet die Märkte.
    • Dow Jones fiel um 0,5 Prozent, S&P 500 um 0,1 Prozent.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Federal Reserve am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht. Zudem schoss sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter ein und drohte ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 49.265 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 6.959 Punkte, nachdem er am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq büßte der Nasdaq 100 zum Wochenbeginn 0,1 Prozent auf 25.732 Zähler ein./edh/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
