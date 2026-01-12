    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine

    • Rheinmetall liefert fünf Lynx KF41 an die Ukraine.
    • Erste Fahrzeuge sollen Anfang 2026 bereitstehen.
    • Finanzierung erfolgt durch die Bundesrepublik Deutschland.
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall liefert fünf Schützenpanzer des Typs Lynx KF41 an die Ukraine. Die ersten Fahrzeuge sollen Anfang 2026 geliefert werden, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Der Auftragswert für die fünf Fahrzeuge belaufe sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Finanziert würden die Systeme durch die Bundesrepublik Deutschland. "Als nächster Schritt ist die Beschaffung weiterer Lose einschließlich der Produktion in der Ukraine vorgesehen", hieß es.

    Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg und wird dabei auch mit Waffenlieferungen aus Deutschland, anderen europäischen Staaten und den USA unterstützt./tob/DP/men

