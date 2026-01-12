Xi'an läutet das Chang'an-Laternenfest 2026 mit epischen Lichtspektakeln zum Frühling ein

Das Festival, das früher zum Frühlingsfest stattfand und in diesem Jahr vorverlegt wurde, verbindet das jahrtausendealte kulturelle Erbe der Stadt mit moderner spektakulärer Beleuchtung zu einem prächtigen, 96 Tage dauernden Laternenspektakel, das die drei Feste Neujahr, Frühlingsfest und Laternenfest umfasst und das Spektakel aus der Tang-Dynastie wieder aufleben lässt: „eine Nacht voller blühender Nächte, eine Stadt voller Feuerbäume und silberner Blumen".

XI'AN, China, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem fand in der historischen Stadt Xi'an, China, die Eröffnungszeremonie des Chang'an-Laternenfestes 2026 statt, das unter dem Motto „Tausende von Laternen leuchten auf Chang'an und begrüßen den Frühling mit Pferden" steht.

Das diesjährige Chang'an-Laternenfest hat zwei Hauptschauplätze: Da Tang Furong Garden (Tang-Paradies) und die Stadtmauer von Xi'an, die durch miteinander verflochtene Land- und Wassergeschichten präsentiert werden.

Das Festival an der Stadtmauer von Xi'an steht unter dem Motto „Wiederbelebte nationale Schätze", „Der poetische Charme von Chang'an" und „Das galoppierende Tierkreispferd" und verwebt kulturelle Relikte, Poesie und Tierkreis-Traditionen zu einem schillernden Bildteppich. Mehr als 50 nationale Schätze aus führenden Museen wurden digital und handwerklich neu interpretiert und treten aus den Ausstellungssälen auf die alte Mauer. Während des Frühlingsfestes findet am Yongning-Tor der Markt „Hundert Gassen, tausend Gedichte" statt, der den kulturellen Charme von Xi'an als „Hauptstadt der Tang-Dichtung", wo Verse Zeit und Raum überwinden, voll zur Geltung bringt.

Das Festival im Da Tang Furong Garten dauert bis zum 6. April. Es umfasst 39 Laternengruppen mit Tang-Gedichten, die mehr als 300 klassische Gedichte in eindrucksvolle, begehbare Licht- und Schattenspiele verwandeln. Mehr als 30 Kunsthandwerke des immateriellen Kulturerbes wie Suzhou-Stickerei, Bambusweben und traditionelles Operngesichts-Make-up sind auf raffinierte Weise in die Laternen-Designs integriert. Tagsüber können Besucher aus aller Welt traditionelle chinesische Spiele wie Pitch-Pot (Touhu) und Fünfzehn-Kegel-Bowling ausprobieren und Live-Aufführungen klassischer Opern erleben. Nachts können die Reisenden spektakuläre Feuertöpfe, Lasershows, Fontänen und interaktive Shows erleben.

In den vergangenen zwei Jahren hat das Laternenfest von Chang'an Berge und Meere überwunden, um Teil gemeinsamer kultureller Veranstaltungen mit den fünf zentralasiatischen Ländern (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) zu werden. Es ist auch ins Ausland gereist, um die einzigartige chinesische Romantik in den Vereinigten Staaten, Singapur und Malaysia zu verbreiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859240/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xian-lautet-das-changan-laternenfest-2026-mit-epischen-lichtspektakeln-zum-fruhling-ein-302658621.html