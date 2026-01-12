    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Polarise GmbH / Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu ...

    OTS - Polarise GmbH / Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu 117 Millionen Euro für europäische KI-Ambitionen bekannt
    Paderborn (ots) - - Polarise. GmbH ("Polarise"), ein führender NVIDIA Cloud-Partner, und die Macquarie Group (Macquarie) haben eine strategische Finanzierungspartnerschaft über bis zu 117 Millionen Euro bekannt gegeben.

    Die Finanzierung, die von der Abteilung "Specialised and Asset Finance" innerhalb des Geschäftsbereichs "Commodities and Global Markets" von Macquarie bereitgestellt wird, dient der Ausstattung des KI-Rechenzentrums ("KI-Fabrik") von Polarise in München sowie weiterer KI-Rechenzentrums- und GPU-Entwicklungsprojekte in ganz Deutschland und dem übrigen Europa.

    Als führender Spezialist für den Bau von KI-Fabriken spielt Polarise eine zentrale Rolle beim Aufbau der spezialisierten KI-Infrastruktur für die neue industrielle Cloud-Plattform in Deutschland, wobei die KI-Fabrik in München das Herzstück der Initiative bildet.

    Die maßgeschneiderte Finanzierung von Macquarie ermöglicht es Polarise, den Ausbau der KI-Fabrik wie geplant voranzutreiben und die Infrastruktur rechtzeitig für den geplanten Start Anfang 2026 bereitzustellen.

    Michel Boutouil, CEO von Polarise, erklärt: "Diese Finanzierung ist entscheidend dafür, dass wir unsere Vision verwirklichen können, Deutschlands KI-getriebene industrielle Transformation zu unterstützen und das Rückgrat für die KI-Ambitionen Europas bauen. Die Fähigkeit von Macquarie, agil zu handeln, kombiniert mit ihrem tiefen Verständnis des KI- und Rechenzentrumssektors, hat maßgeblich dazu beigetragen, dieses Projekt zu ermöglichen. Das KI-Rechenzentrum in München wird für unsere Kunden neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit setzen."

    Tom McDonell, Associate Director in der Abteilung Specialised and Asset Finance von Macquarie, sagt: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Polarise dieses bahnbrechende Projekt zu unterstützen, und sind von deren fundiertem HPC-Know-how sehr beeindruckt. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und die Förderung transformativer Technologien im Bereich der KI-Infrastruktur wider."

    Die Abteilung Specialised and Asset Finance von Macquarie verfügt über fundierte Fachkenntnisse in der Strukturierung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für KI- und HPC-Infrastrukturprojekte weltweit.

    Über Polarise GmbH

    Polarise ist einer der wenigen End-to-End-Anbieter von KI-fähigen Rechenzentren in Deutschland und entwickelt und betreibt seine nachhaltigen, hocheffizienten KI-Fabriken an Top-Standorten in Deutschland und Europa. Polarise bietet Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung, unter anderem über eine eigene Cloud-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Rechenleistung einfach zu integrieren und zu nutzen. Das gesamte Portfolio reicht von KI-Colocation und privaten KI-Clouds bis hin zu APIs für die direkte und einfache Nutzung von KI durch Unternehmen. Polarise hat eine entscheidende Mission: den Aufbau einer souveränen europäischen KI-Infrastruktur - nicht in zwei oder drei Jahren, sondern jetzt.

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.polarise.eu

    Über die Macquarie Group

    Die Macquarie Group Limited (Macquarie) ist eine globale Finanzdienstleistungsgruppe, die ihren Kunden Vermögensverwaltung, Privatkunden- und Geschäftsbankengeschäft, Vermögensverwaltung, Leasing und Vermögensfinanzierung, Marktzugang, Rohstoffhandel, Entwicklung erneuerbarer Energien, Fachberatung und Zugang zu Kapital und Kapitalanlagen bietet. Macquarie wurde 1969 gegründet und beschäftigt über 19.000 Mitarbeiter in 31 Märkten. Zum 30. September 2025 verwaltete sie ein Vermögen von 540,6 Milliarden Euro.

    Das Team für Spezial- und Vermögensfinanzierung von Macquarie bietet spezialisierte Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen und stellt Kunden weltweit flexible Leasing-, besicherte Kredit-, Eigenkapital- und Ausrüstungsberatungsdienstleistungen zur Verfügung.

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.macquarie.com .

