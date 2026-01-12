Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank

Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Bank hat kürzlich eine Tier-2-Anleihe begeben und wird von JPMorgan auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 40 Euro eingestuft. Zudem notiert die Aktie erstmals seit 2008 über ihrem Buchwert, was das Vertrauen der Anleger stärkt. Die angestrebte Effizienzsteigerung könnte die Profitabilität weiter verbessern.