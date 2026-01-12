Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 1
Performance 1M: +2,46 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 2
Performance 1M: +5,45 %
Performance 1M: +5,45 %
BMW
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 3
Performance 1M: -3,80 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 4
Performance 1M: +0,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Bank hat kürzlich eine Tier-2-Anleihe begeben und wird von JPMorgan auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 40 Euro eingestuft. Zudem notiert die Aktie erstmals seit 2008 über ihrem Buchwert, was das Vertrauen der Anleger stärkt. Die angestrebte Effizienzsteigerung könnte die Profitabilität weiter verbessern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 5
Performance 1M: +4,16 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 36,70%
|PUT: 63,30%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -26,61 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
