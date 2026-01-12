Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 1
Performance 1M: +7,11 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 2
Performance 1M: -12,16 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 3
Performance 1M: +30,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die letzten 14 Tage zeigten eine Kursentwicklung von X%, unterstützt durch positive Nachrichten über Rüstungskooperationen, insbesondere mit Indien. Anleger erwarten, dass HENSOLDT eine Schlüsselrolle in der militärischen Abwehr einnimmt, was zu Kursgewinnen über das Allzeithoch hinaus führen könnte. Eine mögliche Trendwende wird in den nächsten Wochen prognostiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: -2,61 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 5
Performance 1M: +8,83 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 6
Performance 1M: +23,37 %
Kontron
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: +10,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten empfehlen die Aktie als Top-Pick für 2026, mit einem Kursziel, das 40% über dem aktuellen Niveau liegt. Die Aktie zeigt einen Aufwärtstrend nach einem Ausbruch über den EMA 200. Die Shortquote ist moderat, was das Potenzial für weitere Kursgewinne erhöht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
