Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 1
Performance 1M: -2,62 %
BMW
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 2
Performance 1M: -3,80 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 3
Performance 1M: +0,63 %
argenx
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 4
Performance 1M: -11,91 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 5
Performance 1M: +0,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Bank hat kürzlich eine Tier-2-Anleihe begeben und wird von JPMorgan auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 40 Euro eingestuft. Zudem notiert die Aktie erstmals seit 2008 über ihrem Buchwert, was das Vertrauen der Anleger stärkt. Die angestrebte Effizienzsteigerung könnte die Profitabilität weiter verbessern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Sanofi
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 6
Performance 1M: +1,68 %
Iberdrola
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 7
Performance 1M: +4,70 %
