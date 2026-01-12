Devisen
Euro profitiert von Dollar-Schwäche - Sorgen um Unabhängigkeit der Fed
- Eurokurs steigt, gleicht Verluste der letzten Tage aus.
- US-Dollar schwächelt wegen Sorgen um Fed-Unabhängigkeit.
- Powell weist Anklage als politischen Druck zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste der vergangenen Handelstage wettgemacht. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Schwäche des US-Dollars, ausgelöst durch Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1679 Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitag noch bis auf 1,1618 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat.
Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1692 (Freitag: 1,1642) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8553 (0,8589) Euro.
Zuletzt eskalierte der Streit um die Unabhängigkeit der Fed. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück.
Der Vorwurf an die Adresse des Notenbankchefs: Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand: "Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann - oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird", erklärte Powell.
Nach Einschätzung der Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank dürfte der Druck auf die US-Notenbank an Bedeutung gewinnen, wenn die Inflationsrisiken wieder spürbar steigen. "Denn dann ist zu erwarten, dass die Fed auf diese kaum hinreichend reagieren wird", warnte die Expertin.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86740 (0,86770) britische Pfund, 184,42 (183,52) japanische Yen und 0,9313 (0,9314) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.626 Dollar. Das waren etwa 116 Dollar mehr als am Freitag./jkr/nas
Moinsens Leute,
Ich bin kein Freund von Charts und kaufe nach meinem Bauchgefühl. Wir leben heute leider, leider in einer Zeit wo vieles nicht mehr berechenbar ist. Wir haben weltpolitisch gesehen heute folgende Krisen:
- Ukraine Krieg, der von Putin weiterhin mit aller Härte geführt wird
- Taiwan, hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis China los schlägt (wahrscheinlich abhängig davon was Trump noch machen wird)
- Venezuela, Trumps Eingreifen dort
- Kolumbien, Trumps Androhung?
- Mexico, Trumps Androhung?
- Grönland, Trumps immer noch vorhandene Übernahmegedanken
- Iran, momentane Unruhen und Trumps Androhung dort militärisch einzugreifen
- USA, Trump stockt Militärhaushalt drastisch auf??? Warum??
- hochverschuldete EU-Staaten; teilweise eigentlich schon bankrott
- Weiterhin steigende Insolvenzen
- zunehmende Arbeitslosigkeit
- zunehmende Migration
- zunehmende Kriminalität; ohne Aussicht, dass dies in den nächsten Jahren besser wird
- Kostenexplosionen bei Krankenkassen, Pflegekassen, Bürgergeld und sonstigen sozialen Ausgaben!!!!
- sicherheitsrelevante Infrastruktur anfällig gegen Anschläge, siehe Berlin!
- heruntergewirtschaftete Bundeswehr; die dadurch nicht mehr verteidigungsfähig ist
- Berufspolitiker die nicht mal ansatzweise einen Plan haben, wie es weitergehen soll
Ich glaube langsam das die meisten die hier neuerdings schreiben gar nicht wissen warum Leute wie ich z.B. Gold und Silber halten. Es interessiert nicht ob an einem Tag Gold 1% hoch oder runter geht, oder noch mehr. Es bekommen hier schon Leute ein nasses Höschen wenn sich was in einer Stunde leicht nach unten bewegt, dann wir hier sofort in die Tasten gehauen und irgendwelche Verschwörungen oder Hobbycharts von Hobbyexperten gepostet, nur um das dann 2 Stunden wieder zu revidieren, natürlich mit der glorreichen Begründung warum das genauso so passiert ist und man es eigentlich doch wusste. Leute, schreibt bitte nicht minütlich hier so einen Müll. Gold ist eine Langfristanlage, eine Versicherung, ein Inflationsschutz, ein Wertspeicher, das muss man über Jahre und Jahrzehnte betrachten. Wer das nicht kapiert hat Gold und Goldbugs nicht verstanden, kauft dann besser Techaktien, da könnt ihr dann minütlich miteinander heulen.