Porsche AG Aktie tiefrot - 12.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Sie fällt um -6,84 % auf 44,22€. Der Kursrückgang der Porsche AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,84 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Porsche AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,13 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um -7,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -3,67 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Porsche AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,03 % 1 Monat -5,19 % 3 Monate +8,13 % 1 Jahr -25,05 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,00 Mrd.EUR € wert.

Vor allem wegen Rückschlägen bei den Verkaufszahlen in China und in den USA haben der VW -Konzern und Mercedes -Benz im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft. Beide Autobauer legten am Montag ihre Absatzzahlen für 2025 vor. Der VW-Konzern …

Der Dax hat am Montag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist zeitweise über 25.400 Punkte gestiegen. Trotz hoher geopolitischer Risiken bleiben die Anleger optimistisch. Wichtiger Treiber ist die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft …

Eine neue Leitlinie der Europäischen Union für den Import von Elektroautos aus China hat die deutschen Auto-Aktien am Montag belastet. Im Dax war Volkswagen mit einem Abschlag von 1,3 Prozent der größte Verlierer. BMW büßte rund ein Prozent ein, …

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.