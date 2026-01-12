    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Besonders beachtet!

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche AG Aktie tiefrot - 12.01.2026

    Am 12.01.2026 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um -6,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche AG Aktie tiefrot - 12.01.2026
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Sie fällt um -6,84 % auf 44,22. Der Kursrückgang der Porsche AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,84 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    30.199,83€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34.397,97€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Porsche AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,13 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um -7,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -3,67 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    Porsche AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,03 %
    1 Monat -5,19 %
    3 Monate +8,13 %
    1 Jahr -25,05 %

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,00 Mrd.EUR € wert.

    VW-Konzern und Mercedes verkaufen weniger Autos


    Vor allem wegen Rückschlägen bei den Verkaufszahlen in China und in den USA haben der VW -Konzern und Mercedes -Benz im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft. Beide Autobauer legten am Montag ihre Absatzzahlen für 2025 vor. Der VW-Konzern …

    Dax setzt Rekordrally fort und steigt über 25.400 Punkte


    Der Dax hat am Montag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist zeitweise über 25.400 Punkte gestiegen. Trotz hoher geopolitischer Risiken bleiben die Anleger optimistisch. Wichtiger Treiber ist die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft …

    Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck


    Eine neue Leitlinie der Europäischen Union für den Import von Elektroautos aus China hat die deutschen Auto-Aktien am Montag belastet. Im Dax war Volkswagen mit einem Abschlag von 1,3 Prozent der größte Verlierer. BMW büßte rund ein Prozent ein, …

    Porsche AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    -6,15 %
    -7,18 %
    -5,42 %
    +7,30 %
    -24,80 %
    -56,91 %
    -53,55 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Porsche AG Aktie tiefrot - 12.01.2026 Am 12.01.2026 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um -6,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     