    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland verbraucht etwas mehr Erdgas

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdgasverbrauch in Deutschland stieg um 2,2 Prozent.
    • 40% Verbrauch: Haushalte/Gewerbe, 60% Industrie.
    • 44% Erdgasimporte kamen aus Norwegen, 10% LNG.
    Deutschland verbraucht etwas mehr Erdgas
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BONN (dpa-AFX) - In Deutschland ist im vergangenen Jahr 2,2 Prozent mehr Erdgas verbraucht worden als 2024. Insgesamt lag der Verbrauch nach vorläufigen Zahlen bei 864 Terawattstunden, wie die Bundesnetzagentur berichtete.

    40 Prozent des Verbrauchs entfielen dabei auf Haushalte und Gewerbe, 60 Prozent auf Industriekunden. Im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der Jahre 2018-2021 wurden insgesamt knapp 13,5 Prozent weniger Gas verbraucht. Zuvor hatte die Funke-Mediengruppe über die Jahreszahlen berichtet.

    Eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Bei einem Jahresverbrauch von rund 20.000 Kilowattstunden könnten mit dieser Menge rund 50.000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang beheizt werden.

    Erdgasimporte: 44 Prozent kamen aus Norwegen

    Die Importmenge belief sich 2025 auf 1.031 Terawattstunden. Das meiste Gas kam über Pipelines aus Norwegen (44 Prozent), den Niederlanden (24 Prozent) und Belgien (21 Prozent). Über die deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin und Mukran wurden 106 Terawattstunden Erdgas importiert, was 10,3 Prozent an den gesamten Importen ausmacht.

    In Deutschland selbst wurden 2025 rund 34 Terawattstunden Erdgas gefördert. Dies entspricht rund 4 Prozent des Verbrauchs. Daneben wird laut Behörde auch aus anderen Prozessen Gas in das Netz eingespeist, vor allem aus der Biogasproduktion.

    Rund ein Fünftel der Importmenge wurde exportiert. Wichtigste Abnehmer waren Österreich (46 Prozent), Tschechien (26 Prozent) und die Schweiz (13 Prozent)./tob/DP/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutschland verbraucht etwas mehr Erdgas In Deutschland ist im vergangenen Jahr 2,2 Prozent mehr Erdgas verbraucht worden als 2024. Insgesamt lag der Verbrauch nach vorläufigen Zahlen bei 864 Terawattstunden, wie die Bundesnetzagentur berichtete. 40 Prozent des Verbrauchs entfielen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     