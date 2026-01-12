Paramount klagt in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern

LOS ANGELES (dpa-AFX) - In der Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers zieht der Konkurrent Paramount vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot des Streaming-Riesen Netflix vorzuziehen. Außerdem will Paramount eigene Kandidaten für den Verwaltungsrat des heutigen Konzerns Warner Bros. Discovery nominieren - in der Hoffnung, mit der Zustimmung von Aktionären auf diese Weise ans Ziel zu kommen.

Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft übernehmen. Paramount bietet 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern samt der TV-Sender wie unter anderem CNN. Das Management von Warner Bros. Discovery sprach sich für das Netflix-Angebot aus, das letzte Wort haben aber die Anteilseigner. Eine entscheidende Frage für sie wird also sein, wie die TV-Sender für die Zukunft bewertet werden. Paramount fordert in der Klage von Warner Informationen zur Bewertung der Sender.