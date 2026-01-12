Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.621,96USD pro Feinunze und notiert damit +2,48 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 85,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +7,42 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,58USD und verzeichnet ein Plus von +0,96 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,24USD und verzeichnet ein Plus von +0,84 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.884,50USD
|+3,63 %
|Platin
|2.365,50USD
|+3,48 %
|Kupfer London Rolling
|13.150,28USD
|+1,64 %
|Aluminium
|3.178,01PKT
|+1,09 %
|Erdgas
|3,282USD
|+4,64 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +7,42 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.01.26, 17:29 Uhr.