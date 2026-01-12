Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.01.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.621,96USD pro Feinunze und notiert damit +2,48 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 85,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +7,42 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,58USD und verzeichnet ein Plus von +0,96 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,24USD und verzeichnet ein Plus von +0,84 %.