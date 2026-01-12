    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warnstreiks beim Fischproduzenten Deutsche See

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks bei Deutsche See in Bremerhaven geplant.
    • NGG fordert 12% mehr Lohn und unbefristete Übernahme.
    • Arbeitgeber bietet nur Inflationsausgleich an.
    Warnstreiks beim Fischproduzenten Deutsche See
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen bei dem Bremerhavener Fischhändler und -Produzenten Deutsche See hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) zu Warnstreiks aufgerufen. Am zentralen Produktionsstandort in Bremerhaven sind nach Gewerkschaftsangaben knapp 800 Menschen beschäftigt; ein Großteil werde die Arbeit am Dienstag zwischen 0.00 und 24.00 Uhr niederlegen, sagte ein NGG-Sprecher.

    In der Niederlassung Bremerhaven soll der Warnstreik demnach zwischen Dienstag 18.00 und Mittwoch 18.00 Uhr stattfinden. Insgesamt arbeiten bei dem Unternehmen rund 1.800 Beschäftigte. Deutschlandweit gibt es noch 19 Niederlassungen.

    Arbeitgeber bietet nur Inflationsausgleich

    Die Gewerkschaft fordert einen Anschlusstarifvertrag mit 12 Monaten Laufzeit bis zum 30. September 2026, 12 Prozent mehr Geld für alle Entgeltgruppen, 300 Euro mehr Ausbildungsvergütung sowie die unbefristete Übernahme der Auszubildenden.

    Das Unternehmen selbst habe bislang nur einen Inflationsausgleich bei 27 Monaten Laufzeit angeboten, hieß es seitens der NGG. Für die unteren Entgeltgruppen sei lediglich eine Angleichung an den Mindestlohn vorgeschlagen worden, für die Auszubildenden nur minimale Anpassungen. Eine unbefristete Übernahme sei bislang abgelehnt worden. Eine Unternehmenssprecherin sagte, sich derzeit zu den laufenden Tarifverhandlungen nicht äußern zu wollen.

    NGG: Deutsche See provoziert bewusst

    Die Gewerkschaft habe ihre Forderungen aufgrund der Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2026 und die notwendige Wahrung der Entgeltabstände aufgestellt, hieß es. "Wer trotz steigender Mindestlöhne, hoher Arbeitsbelastung und großer Verantwortung der Beschäftigten jede echte Verbesserung verweigert, provoziert den Konflikt bewusst", sagte NGG-Verhandlungsführer Björn Bauer.

    In der dritten Verhandlungsrunde am 28. November habe die Geschäftsführung der Deutschen See erklärt, dass es keinen finanziellen Spielraum für Verbesserungen gebe, erklärte ein Gewerkschaftssprecher. Eine weitere Verhandlungsbereitschaft sei nicht signalisiert worden./eks/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Warnstreiks beim Fischproduzenten Deutsche See Bei den Tarifverhandlungen bei dem Bremerhavener Fischhändler und -Produzenten Deutsche See hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) zu Warnstreiks aufgerufen. Am zentralen Produktionsstandort in Bremerhaven sind nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     