    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 13. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Sika AG, Südzucker, Lindt: Q4-Zahlen erwartet.
    • USA: Bank of New York Mellon, Delta, JPMorgan Q4.
    • Verbraucherpreise und Erzeugerpreise in Deutschland.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 13. Januar 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen

    DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25 08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25
    12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
    16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026

    10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)

    11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

    DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schlüssel zur Mobilität von Morgen»

    DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 13. Januar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:30 USA: …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     