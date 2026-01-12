    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul trifft Weltbank-Präsidenten vor Gespräch mit Rubio

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul trifft Weltbank-Präsident Banga in Washington.
    • Gespräch mit Rubio über Grönland und Iran-Proteste.
    • Treffen mit Guterres wegen US-Austritt aus UN-Organisationen.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat am Montagvormittag (Ortszeit) vor der Unterredung mit seinem US-Kollegen Marco Rubio Weltbank-Präsident Ajay Banga getroffen. Über Inhalte des Gesprächs in der US-Hauptstadt Washington wurde zunächst nichts bekannt.

    Im Mittelpunkt des für 20.15 Uhr (MEZ) geplanten Gesprächs mit Rubio dürften die Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer gewaltsamen Einnahme Grönlands und die Gewalt der iranischen Regimes in Teheran gegen die Protestbewegung im Land stehen.

    Wie die USA und Deutschland sind Island und das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland Mitglieder des transatlantischen Nato-Bündnisses. Trump verweist bei seinen Drohungen gegen Grönland auf die strategische Bedeutung der Insel, eine angeblich große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region - und auf die Naturschätze.

    Außerdem dürften bei dem Treffen von Wadephul mit Rubio der Stand der Beratungen über Sicherheitsgarantien für die vor fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine sowie die Umsetzung des Trump-Friedensplans für den Gazastreifen eine Rolle spielen.

    Treffen von Wadephul mit UN-Generalsekretär in New York

    Am Nachmittag wollte Wadephul mit dem Zug nach New York fahren und dort UN-Generalsekretär António Guterres treffen. Hintergrund ist unter anderem die US-Ankündigung, sich aus 66 internationalen Organisationen zurückzuziehen, darunter zahlreiche UN-Organisationen. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen nicht mit den Interessen der USA vereinbar seien. Bei vielen Organisationen geht es um Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung, Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit./bk/DP/nas






