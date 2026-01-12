    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Der Börsen-Tag

    DAX zieht davon: Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street tritt auf der Stelle

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes deutlich zulegen, treten die US-Märkte auf der Stelle und bleiben hinter der hiesigen Dynamik zurück.

    Foto: Ole Spata - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei die deutschen Börsenbarometer stärker zulegen als die großen US-Indizes. Der DAX notiert aktuell bei 25.430,81 Punkten und gewinnt 0,60 Prozent. Damit gehört er heute zu den stärkeren Indizes im Vergleichsfeld. Auch die Nebenwerteindizes in Deutschland liegen im Plus: Der MDAX steigt um 0,31 Prozent auf 32.303,45 Punkte, der SDAX legt um 0,44 Prozent auf 18.194,65 Punkte zu. Der TecDAX kann ebenfalls zulegen und steht bei 3.839,38 Punkten, ein Plus von 0,48 Prozent. Insgesamt präsentiert sich der deutsche Markt damit breit unterstützt, mit etwas stärkeren Zuwächsen im Leitindex DAX und im technologieorientierten TecDAX. In den USA fällt das Bild verhaltener aus. Der Dow Jones bewegt sich mit 49.482,18 Punkten praktisch seitwärts und liegt leicht mit 0,02 Prozent im Minus. Der S&P 500 kann sich dagegen knapp im positiven Bereich halten und steigt um 0,07 Prozent auf 6.970,80 Punkte. Damit bleiben die großen US-Indizes hinter der Dynamik der deutschen Börsen zurück und zeigen eher eine abwartende Tendenz. Im direkten Vergleich verläuft der Handelstag damit in Europa, insbesondere in Deutschland, deutlich freundlicher als an der Wall Street, wo die Kursbewegungen bislang nur gering ausfallen.

    DAX Topwerte

    Fresenius führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.30% an, gefolgt von Beiersdorf mit 2.82% und Fresenius Medical Care, das um 2.67% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen, angeführt von Volkswagen (VW) Vz mit einem Rückgang von -1.92%. BMW und Porsche Holding SE folgen mit -1.89% und -1.68%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht TKMS mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.80% hervor, während Delivery Hero und ThyssenKrupp mit 4.55% und 4.51% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnen.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine deutliche Abwärtsbewegung, angeführt von Porsche AG mit einem Rückgang von -6.49%. Kion Group und Lanxess folgen mit -3.77% und -3.02%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind Deutz mit 5.85%, SILTRONIC AG mit 3.69% und PVA TePla mit 3.14% die Spitzenreiter und zeigen eine positive Performance.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind PNE und GFT Technologies, die beide um -3.05% gefallen sind, gefolgt von MBB mit -3.26%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt TeamViewer mit einem Anstieg von 4.39%, während SILTRONIC AG und CANCOM SE mit 3.69% und 2.75% ebenfalls positiv abschneiden.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind Carl Zeiss Meditec mit -1.35%, Nagarro mit -2.69% und Kontron mit -2.95%, die alle negative Entwicklungen zeigen.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Walmart mit 3.25%, Johnson & Johnson mit 1.78% und Procter & Gamble mit 1.35% die Topwerte, die eine positive Entwicklung zeigen.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones umfassen American Express mit einem Rückgang von -4.28%, gefolgt von JPMorgan Chase mit -1.88% und Unitedhealth Group mit -1.74%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sind Dexcom mit 5.79%, Akamai Technologies mit 5.57% und Albemarle mit 4.58% die besten Performer.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind ON Semiconductor mit -4.70%, American Express mit -4.28% und Baxter International mit -4.13%, die alle signifikante Rückgänge verzeichnen.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
