    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamViewer Aktie mit Kurssprung +4,56 % - 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +4,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie mit Kurssprung +4,56 % - 12.01.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.01.2026

    Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,3100 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,56 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2750  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.592,55€
    Basispreis
    2,64
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4.087,85€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TeamViewer in den letzten drei Monaten Verluste von -26,98 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer +4,71 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,54 %
    1 Monat +11,44 %
    3 Monate -26,98 %
    1 Jahr -40,36 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der TeamViewer-Aktie, die trotz der Annäherung an 1 Milliarde Euro Umsatz als niedrig gilt. Kritisch wird die Performance nach der Übernahme von 1E betrachtet, da die Integration nicht wie erwartet verlief. Die Umsatzprognosen für 2026 werden als konservativ eingeschätzt, während die Übernahme von 1E gemischte Meinungen hervorruft. Zudem wird die allgemeine Zurückhaltung bei Investitionen als potenzieller Wachstumsfaktor für TeamViewer diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR € wert.

    DAX zieht davon: Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street tritt auf der Stelle


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes deutlich zulegen, treten die US-Märkte auf der Stelle und bleiben hinter der hiesigen Dynamik zurück.

    Börsenstart Europa - 12.01. - FTSE Athex 20 stark +1,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht


    Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich auch zum Ausklang der ersten vollen Handelswoche des Jahres von der freundlichen Seite. Der DAX zog um 0,53 Prozent auf 25.262 Punkte an und verbuchte damit ein weiteres Rekordhoch. MDAX und TecDAX rückten um 0,26 respektive 1,06 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 54 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,04 Punkte auf 15,83 Zähler. Die stä...

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +4,64 %
    +6,03 %
    +11,25 %
    -27,29 %
    -40,35 %
    -52,48 %
    -85,08 %
    -79,07 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TeamViewer Aktie mit Kurssprung +4,56 % - 12.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +4,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     