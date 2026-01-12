TeamViewer Aktie mit Kurssprung +4,56 % - 12.01.2026

Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,3100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,56 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2750 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TeamViewer in den letzten drei Monaten Verluste von -26,98 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer +4,71 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,54 % 1 Monat +11,44 % 3 Monate -26,98 % 1 Jahr -40,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der TeamViewer-Aktie, die trotz der Annäherung an 1 Milliarde Euro Umsatz als niedrig gilt. Kritisch wird die Performance nach der Übernahme von 1E betrachtet, da die Integration nicht wie erwartet verlief. Die Umsatzprognosen für 2026 werden als konservativ eingeschätzt, während die Übernahme von 1E gemischte Meinungen hervorruft. Zudem wird die allgemeine Zurückhaltung bei Investitionen als potenzieller Wachstumsfaktor für TeamViewer diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes deutlich zulegen, treten die US-Märkte auf der Stelle und bleiben hinter der hiesigen Dynamik zurück.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich auch zum Ausklang der ersten vollen Handelswoche des Jahres von der freundlichen Seite. Der DAX zog um 0,53 Prozent auf 25.262 Punkte an und verbuchte damit ein weiteres Rekordhoch. MDAX und TecDAX rückten um 0,26 respektive 1,06 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 54 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,04 Punkte auf 15,83 Zähler. Die stä...

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.