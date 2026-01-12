    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteico AktievorwärtsNachrichten zu Steico
    STEICO SE: Vorläufige 2025-Geschäftszahlen mit übertroffenem EBIT

    STEICO SE übertrifft 2025 mit soliden Kennzahlen die eigenen Erwartungen und bestätigt damit ihre starke Position im Markt für nachhaltige Baustoffe.

    • STEICO SE erzielte 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. € und ein EBIT von 35,9 Mio. €.
    • Die EBIT-Quote beträgt 9,4% in Bezug auf den Umsatz.
    • Die Prognose für den Umsatz lag zwischen 380 Mio. € und 388 Mio. €, das EBIT zwischen 30 Mio. € und 35 Mio. €.
    • Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte 2026 veröffentlicht.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
    • STEICO SE hat ihren Sitz in Feldkirchen bei München, Deutschland.

    Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,20 % im Plus.


    ISIN:DE000A0LR936WKN:A0LR93





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
