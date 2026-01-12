STEICO SE: Vorläufige 2025-Geschäftszahlen mit übertroffenem EBIT
STEICO SE übertrifft 2025 mit soliden Kennzahlen die eigenen Erwartungen und bestätigt damit ihre starke Position im Markt für nachhaltige Baustoffe.
- STEICO SE erzielte 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. € und ein EBIT von 35,9 Mio. €.
- Die EBIT-Quote beträgt 9,4% in Bezug auf den Umsatz.
- Die Prognose für den Umsatz lag zwischen 380 Mio. € und 388 Mio. €, das EBIT zwischen 30 Mio. € und 35 Mio. €.
- Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte 2026 veröffentlicht.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
- STEICO SE hat ihren Sitz in Feldkirchen bei München, Deutschland.
Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,20 % im Plus.
