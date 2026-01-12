Indische Weltraumrakete weicht nach Start vom Kurs ab

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Eine mit mehreren Satelliten beladene indische Trägerrakete ist auf dem Flug ins All von ihrem Kurs abgekommen. Bei der PSLV-C62 genannten Mission sei am Ende der dritten Raketenstufe "eine Anomalie" festgestellt worden, teilte die indische Weltraumbehörde Isro auf X mit. "Eine detaillierte Analyse wurde eingeleitet."

Isro sprach zunächst nicht von einem Fehlschlag. Isro-Chef V. Narayanan sagte jedoch laut dem indischen Sender NDTV, eine Abweichung von der geplanten Flugbahn sei nach der Störung beobachtet worden. Ob die Mission noch beendet werden könnte, blieb zunächst unklar.