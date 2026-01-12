    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000 Punkte

    • EuroStoxx 50 überwindet erstmals 6.000 Punkte.
    • Schweizer SMI erreicht neue Bestmarke, +0,04%.
    • FTSE 100 steigt um 0,16%, verpasst Rekordhoch.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der ordentliche Lauf an Europas Aktienmärkten hat sich am Montag mit weiteren Höchstständen gebremst fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 knüpfte an seinen Rekordkurs vom Freitag an und überwand gegen Mittag erstmals die Marke von 6.000 Punkten. Letztlich ging der Eurozone-Leitindex mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 6.016,30 Punkten aus dem Handel.

    Auch außerhalb des Euroraums ging es leicht nach oben. Der Schweizer SMI erklomm ebenfalls eine weitere Bestmarke und schloss 0,04 Prozent im Plus bei 13.426,98 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 legte am Ende um 0,16 Prozent auf 10.140,70 Zähler zu und verpasste knapp ein Rekordhoch./edh/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
