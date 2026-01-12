    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Buy-Rating bestätigt

    Siemens Energy startet mit Wucht ins Jahr – BofA sieht dicke Kurschance

    Ein starker Jahresauftakt, volle Auftragsbücher und Rückenwind aus dem Gasgeschäft: Siemens Energy-Anleger dürfen sich laut einer aktuellen Analyse der Bank of America auf ein starkes 1. Quartal freuen!

    • Starker Jahresauftakt für Siemens Energy, 6% Kursplus.
    • Q1-Zahlen übertreffen Erwartungen, 16,4 Mrd. Aufträge.
    • Gasgeschäft treibt Wachstum, langfristig hohes Potenzial.
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

    Für die US-Großbank zählt der DAX-Outperformer der vergangenen Jahre auch 2026 zu den "25 Top-Aktien". In den ersten Tage des neuen Jahres läuft es für die Aktie rund. Seit Anfang des Monats beläuft sich das Kursplus auf rund 6 Prozent.

    Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 170 Euro – rund 35 Prozent über dem aktuellen Niveau. Ende 2023 war die Aktie noch für unter 10 Euro zu haben. Eine Comeback-Story, wie man sie am deutschen Aktienmarkt nicht alle Jahre sieht.

    Für die am 11. Februar erwarteten Q1-Zahlen rechnen die Experten mit einem deutlichen Übertreffen der Markterwartungen. Beim Auftragseingang prognostizieren die Analysten 16,4 Milliarden Euro, was etwa 14 Prozent über dem Konsens liegt. Der bereinigte EBITA soll mit 1,03 Milliarden Euro rund 9 Prozent höher ausfallen als erwartet, der Free Cashflow vor Steuern sogar 19 Prozent über den Schätzungen liegen.

    Treiber der positiven Entwicklung ist vor allem das Gasgeschäft. Allein hier erwartet die Bank im ersten Quartal Aufträge im Volumen von rund 7,5 Milliarden Euro – etwa 27 Prozent mehr als der Markt bislang einpreist. Rückenwind kommt laut Analyse von einer beschleunigten Nachfrage nach Gasturbinen sowie von Aufträgen, die sich vom Vorquartal ins neue Geschäftsjahr verschoben haben dürften. Auch das Netzgeschäft soll mit soliden Margen überzeugen.

    Zusätzlich profitieren die Ergebnisse von verbesserten Margen in den Segmenten Gas und Grid. Zwar rechnen die Analysten weiterhin mit Verlusten bei Siemens Gamesa, diese fallen jedoch weniger ins Gewicht. Das Management dürfte nach Einschätzung der Bank trotz der jüngsten Stopps bei US-Offshore-Windprojekten an dem Ziel festhalten, den Windbereich bis 2026 operativ auf Break-even zu bringen.

    Langfristig sieht BofA Research erhebliches Aufwärtspotenzial. Die starken Auftragseingänge und die verbesserte Preisqualität könnten deutliche Gewinnanhebungen bis 2030 nach sich ziehen – aus Sicht der Analysten bislang nicht angemessen in der Bewertung reflektiert. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 10 für 2030 und einer Free-Cashflow-Rendite von knapp 10 Prozent sei die Aktie weiter attraktiv positioniert.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 128,5EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.


