    VICENZAORO JANUAR 2026

    DIE WELTWEITE SCHMUCKINDUSTRIE TRIFFT SICH IN ITALIEN

    VICENZA, Italien, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vicenzaoro kehrt vom 16. bis 20. Januar 2026 zurück, die erste große internationale Geschäftsplattform des Jahres für die globale Schmucklieferkette. Die von der Italian Exhibition Group (IEG) im Vicenza Expo Centre (Italien) organisierte Messe verzeichnet eine weitere ausverkaufte Ausgabe mit über 1.300 ausstellenden Marken. Der Anteil der internationalen Aussteller liegt bei 40 %, wobei die stärkste Beteiligung aus Türkei, Hongkong, Thailand, Deutschland, Belgien, Spanien und Indien kommt und damit die Rolle von Vicenzaoro als globaler Marktplatz bestätigt.

     

    Diese Ausgabe stellt die letzte Übergangsausstellung vor der Eröffnung des neuen zentralen Pavillons dar, der den Veranstaltungsort ab Vicenzaoro September 2026 neu definieren wird.

    Die Ausstellung deckt die gesamte Wertschöpfungskette von hochwertigem Schmuck, Edelsteinen und Diamanten bis hin zu Komponenten und Fertigungslösungen ab und bietet einen zukunftsorientierten Überblick über den Sektor. Sie zeigt neue Designs und Produktvorschauen von führenden Made in Italy und internationalen Akteuren. Innerhalb dieses Ökosystems sind 170 Aussteller Teil der T.Gold, der führenden B2B-Messe für Schmuckherstellungsmaschinen und Produktionstechnologien, auf der die fortschrittlichsten Innovationen und das größte Know-how der Branche vorgestellt werden.

    Mit Besuchern aus rund 140 Ländern, darunter wichtige Exportmärkte wie die USA und der Nahe Osten, und wachsendem Interesse aus Asien fungiert Vicenzaoro auch als strategische Beobachtungsstelle für Trends und Märkte.

    „Wir konzentrieren uns darauf, starke Geschäftsmöglichkeiten, hochwertige Inhalte und ein verbessertes Besuchererlebnis zu bieten, damit unsere Jewellery Boutique Show eine Geschäfts- und Innovationsplattform für die gesamte Branche ist", sagt Matteo Farsura, Global Exhibition Manager of Jewellery & Fashion Exhibitions bei IEG. „Neue Initiativen, wie die erstmalige Verleihung der VO Awards und ein erweitertes Programm von Vorträgen und Seminaren mit führenden Industriepartnern, stärken Vicenzaoros Rolle als globaler Knotenpunkt für Networking, Bildung und Marktinformationen".

    Die neue Forderung People • Product • Places spiegelt das wirtschaftliche Ökosystem wider, in dem Werte durch Menschen, Fähigkeiten und Beziehungen geschaffen und global skaliert werden. „Menschen, Produkte und Orte sind seit mehr als 70 Jahren die treibende Kraft hinter der weltweiten Führungsposition von Vicenzaoro", fügt Farsura hinzu. „Der neue zentrale Pavillon wird Vicenzaoro nach seiner Fertigstellung das Zuhause geben, das diese Branche verdient, und ein neues Kapitel in der Entwicklung der Messe und des gesamten Sektors aufschlagen".

    Neben dem B2B-Kern von Vicenzaoro Januar kehrt VO Vintage vom 16. bis 19. Januar als spezieller B2C-Marktplatz für hochwertige Vintage-Uhren und -Schmuck zurück.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.vicenzaoro.com.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vicenzaoro-januar-2026-die-weltweite-schmuckindustrie-trifft-sich-in-italien-302658776.html





