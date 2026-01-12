Dexcom Aktie bestätigt den positiven Trend - 12.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Dexcom Aktie. Sie steigt um +6,48 % auf 61,58€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dexcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 61,58€, mit einem Plus von +6,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Dexcom Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dexcom Aktie damit um +7,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,22 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,89 % 1 Monat +4,41 % 3 Monate +10,81 % 1 Jahr -19,35 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 390 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,99 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes deutlich zulegen, treten die US-Märkte auf der Stelle und bleiben hinter der hiesigen Dynamik zurück.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM) today reported preliminary, unaudited results for the fourth quarter ended December 31, 2025 with total revenue of approximately $1.260 billion, an increase of 13% over the fourth quarter of 2024. U.S. revenue is expected …

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.