JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Seine leicht angepasste Schätzung für den operativen Gewinn im abgelaufenen Jahr liegt leicht unter dem mittleren Bereich der Prognose des Baustoffkonzerns, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresende dürfte etwas schwächer gewesen sein. 2026 dürfte Heidelberg Materials zunächst unter anderem auf Kosteneinsparungen setzen./niw/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 235,3EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 18:52 Uhr) gehandelt.



