DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 889 auf 850 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vorläufige Zahlen des Biotech-Unternehmens für den Umsatz im vergangenen Jahr bestätigen das hohe Wachstum, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien allerdings nicht die positive Überraschung, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten. Der kleine Kursrücksetzer biete angesichts der klaren Bestätigung der Langfristziele eine weitere Einstiegschance./niw/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:55 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:57 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 676,6EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

