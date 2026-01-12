JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 74,20 auf 73,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte im vierten Quartal etwas schwächer abgeschnitten haben als der Konsens erwartet, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Fürs neue Jahr ist der Experte allerdings optimistischer und rechnet auch mit einer Bestätigung des Margenziels für 2027./rob/niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 65,40EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73,80
Kursziel alt: 74,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
