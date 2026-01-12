Lufthansa will erst Ende Januar wieder in den Iran fliegen
- Lufthansa fliegt erst ab Ende Januar wieder in den Iran.
- Flüge nach Teheran bis 28. Januar ausgesetzt.
- Sicherheit der Fluggäste hat höchste Priorität.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der derzeitigen politischen Lage will die Lufthansa erst wieder ab Ende Januar in den Iran fliegen. "Aufgrund der aktuellen Lageentwicklung hat Lufthansa am Montagnachmittag entschieden, ihre Flüge nach Teheran bis einschließlich Mittwoch, 28. Januar, auszusetzen", erklärte ein Unternehmenssprecher.
Lufthansa sei diesbezüglich in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und beobachte die Entwicklungen in der gesamten Region laufend. Und: "Die Sicherheit der Fluggäste und Crew hat für Lufthanse stets oberste Priorität."
Eigentlich sollten die Flüge an diesem Freitag wieder aufgenommen werden - nach einer Unterbrechung von rund sieben Monaten.
Die Massenproteste im Iran setzen die Führung zwei Wochen nach Beginn der landesweiten Demonstrationen weiter unter Druck. Die autoritäre Staatsmacht ihrerseits reagiert mit aller Härte. Zugleich mehren sich Hinweise auf diplomatische Initiativen. Seit Donnerstagabend ist der Zugang zum Internet gekappt. US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben, die Demonstranten mit Satelliteninternet zu unterstützen.
Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Demonstranten seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien bisher 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Rund 10.700 Menschen seien festgenommen worden, hieß es weiter. Die Angaben der Organisation ließen sich unabhängig nicht überprüfen./jto/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 8,762 auf Tradegate (12. Januar 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,51 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,26 %/+2,53 % bedeutet.
