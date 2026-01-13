    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    "Deutlich unterbewertet": BofA küsst TeamViewer-Aktie wach

    TeamViewer steht laut einer Analyse von BofA Research vor einer Neubewertung. Trotz neuer Produkte, starker Enterprise-Dynamik und ambitionierter KI-Strategie werde das Unternehmen an der Börse weiterhin unterschätzt.

    Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung – und sehen vor allem in den Bereichen Digital Employee Experience (DEX) und Autonomous Endpoint Management (AEM erhebliche Wachstumschancen.

    Im Zentrum der Strategie steht der TeamViewer Intelligent Agent (Tia), der im November 2025 auf der Microsoft-Konferenz Ignite vorgestellt wurde. Anders als klassische Fernwartung setzt Tia auf sogenannte agentische KI: Der Assistent agiert direkt innerhalb einer laufenden Session, versteht den Gerätekontext und kann Probleme nicht nur analysieren, sondern eigenständig beheben. Möglich wird das durch TeamViewers umfangreiche Datensätze aus Millionen Support-Sitzungen sowie Telemetriedaten von Endgeräten.

    In Demonstrationen löste Tia etwa einen blockierten Druckdienst in weniger als 30 Sekunden vollständig autonom – inklusive Fehleranalyse, Reparatur und Erfolgskontrolle. Weitere Einsatzfelder reichen von der automatischen Übersetzung fremdsprachiger Fehlermeldungen bis zur Unterstützung weniger erfahrener IT-Mitarbeiter durch vordefinierte KI-Workflows. Grundlage ist das Modul "Session Insights", das seit 2024 Support-Sitzungen KI-gestützt zusammenfasst. Bereits mehr als 10.000 zahlende Kunden nutzen diese Funktionen aktiv, die Nutzerzahl wuchs zuletzt um 400 Prozent innerhalb weniger Monate.

    Die TeamViewer-Aktie kletterte am Montag um mehr als 5 Prozent auf den höchsten Stand seit November. Noch immer steht auf Sicht von 12 Monaten ein heftiges Minus von fast 40 Prozent zu Buche.

    Durch die Übernahme von 1E kombiniert TeamViewer nun proaktive DEX-Analyse mit integrierter Fernwartung. Laut Branchenstudien von Gartner und ISG wurden in großen Installationen bereits zweistellige Millionenbeträge an Effizienzgewinnen erzielt. Der große Vorteil: Der Weg von der Problemerkennung bis zur Lösung verkürzt sich drastisch.

    Aus Sicht der Bank of America spricht auch die Bewertung für die Aktie. Trotz wieder anziehenden Wachstums im Enterprise-Segment notiert TeamViewer nahe historischer Tiefs – mit einem deutlichen Abschlag gegenüber vergleichbaren europäischen Softwarewerten. Für Anleger könnte genau das die Chance sein.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

