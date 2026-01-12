    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor 'Ära ohne Wachstum'

    Für Sie zusammengefasst
    • Sewing warnt vor dauerhafter Wirtschaftsflaute in D.
    • Reformen nötig, um Wachstum bis 2030 zu sichern.
    • Mehr Einsatz von Politik und Bürgern gefordert.
    BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnt vor einer dauerhaften Wirtschaftsflaute in Deutschland und fordert mehr Einsatz von der Politik bis hin zu den einzelnen Beschäftigten.

    "Ohne tiefgreifende Reformen riskieren wir, dass das Potenzialwachstum in Deutschland bis Ende des Jahrzehnts auf null sinkt", sagte Sewing am Montagabend bei einem Empfang der Deutschen Bank in Berlin. "Das wäre der Beginn einer strukturellen Stagnation - einer Ära ohne Wachstum. Und jeder kleine Rückschlag würde eine Rezession bedeuten."

    Zugleich warnte Sewing vor politischen Folgen. "Eine starke Wirtschaft ist kein Allheilmittel. Aber sie ist das Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Stabilität", sagte Sewing mit Blick auf fünf Landtagswahlen 2026. "Ein weiteres Erstarken populistischer Kräfte wäre eine schwere Belastung - für unsere demokratischen Institutionen ebenso wie für unsere Wirtschaft, die auf Offenheit und ein geeintes Europa ausgerichtet ist."

    "Work-Life-Balance darf nicht zur Ausrede werden"

    Für eine stärkere Wirtschaft müssten die Menschen in Deutschland wieder mehr zupacken, sagte Sewing. In Deutschland werde weniger gearbeitet als in vielen anderen Ländern. Es brauche eine stärkere Leistungsmentalität. "Ja, Work-Life-Balance ist wichtig. Aber sie darf nicht zur Ausrede für weniger Ehrgeiz werden."

    Die Bundesregierung habe bereits Reformen angestoßen und der Wille zu weiteren Reformen sei erkennbar. Aber für einen umfassenden, dauerhaften Aufschwung brauche es mehr - "mehr Tempo und vor allem mehr private Initiative".

    Als wichtigen Hebel bezeichnete Sewing ein stärkeres Europas durch die Vollendung des Binnenmarkts. Zudem würden mehr Freihandelsabkommen gebraucht und eine "radikale Reformagenda für Deutschland", dazu gehörten mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, eine Reform der Sozialsysteme, besonders der Rente und schnelle Steuerentlastungen für Unternehmen./als/DP/men

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 33,70 auf Tradegate (12. Januar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 64,42 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +0,86 %/+18,66 % bedeutet.




