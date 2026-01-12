Symrise kündigt Verkauf von Terpenen an und passt Bilanz durch Wertberichtigungen an
Symrise ordnet sein Portfolio neu: Der Duftstoffspezialist trennt sich vom Terpengeschäft und verbucht hohe, aber nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im vierten Quartal 2025.
Foto: Symrise
- Symrise AG plant den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Käufern.
- Im vierten Quartal 2025 wird eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von etwa 145 Millionen Euro verbucht, die sich negativ auf das EBIT auswirkt.
- Eine weitere nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von 150 Millionen Euro an der Beteiligung an Swedencare AB wird ebenfalls im vierten Quartal 2025 vorgenommen, was das EBITDA belastet.
- Beide Wertberichtigungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität oder das operative Geschäft der Symrise AG.
- Die Maßnahmen werden im Rahmen der Ergebnisberichterstattung bereinigt.
- Die Informationen wurden gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Unternehmensbericht 2025, bei Symrise ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 70,34EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 70,12EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.413,00PKT (+0,60 %).
