    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet: Nexus Uranium erreicht nächste Prüfphase – Einfluss auf Kurs?

    Nexus Uranium steht vor einem entscheidenden Meilenstein: Die öffentliche Anhörung zum Projekt „Chord“ rückt näher und könnte den Startschuss für neue Uranbohrungen geben.

    Alphabet: Nexus Uranium erreicht nächste Prüfphase – Einfluss auf Kurs?
    Foto: Christoph Dernbach - dpa
    • Nexus Uranium Corp. hat eine öffentliche Anhörung zur Genehmigung von Uranexplorationsbohrungen für das Projekt "Chord" vom 18. bis 20. März 2026 anberaumt.
    • Die Anhörung ist der letzte Schritt im staatlichen Genehmigungsverfahren, das im März 2024 mit der Einreichung einer Absichtserklärung begann.
    • Das Unternehmen hat eng mit verschiedenen staatlichen Behörden zusammengearbeitet und alle Bedenken bezüglich Umwelt, Wildtieren und Archäologie adressiert.
    • CEO Jeremy Poirier äußerte sich optimistisch über die Genehmigung und den Projektstart, betonte die hohen Standards des Unternehmens.
    • Nexus Uranium plant die Teilnahme am "FAST-41-Programm", um den Genehmigungsprozess für kritische Energieprojekte zu beschleunigen.
    • Das Unternehmen setzt auf die umweltschonende "In-Situ-Recovery"-Technologie zur Uranförderung, die geringere Investitionskosten und eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz verspricht.

    Der Kurs von Alphabet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 282,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 283,10EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index S&P 500 stand zu diesem Zeitpunkt bei 6.974,68PKT (+0,09 %).


    Alphabet

    +0,27 %
    +3,90 %
    +4,95 %
    +36,48 %
    +49,70 %
    +229,31 %
    +287,36 %
    +736,90 %
    +13.642,72 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alphabet: Nexus Uranium erreicht nächste Prüfphase – Einfluss auf Kurs? Nexus Uranium steht vor einem entscheidenden Meilenstein: Die öffentliche Anhörung zum Projekt „Chord“ rückt näher und könnte den Startschuss für neue Uranbohrungen geben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     