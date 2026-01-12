Alphabet: Nexus Uranium erreicht nächste Prüfphase – Einfluss auf Kurs?
Nexus Uranium steht vor einem entscheidenden Meilenstein: Die öffentliche Anhörung zum Projekt „Chord“ rückt näher und könnte den Startschuss für neue Uranbohrungen geben.
- Nexus Uranium Corp. hat eine öffentliche Anhörung zur Genehmigung von Uranexplorationsbohrungen für das Projekt "Chord" vom 18. bis 20. März 2026 anberaumt.
- Die Anhörung ist der letzte Schritt im staatlichen Genehmigungsverfahren, das im März 2024 mit der Einreichung einer Absichtserklärung begann.
- Das Unternehmen hat eng mit verschiedenen staatlichen Behörden zusammengearbeitet und alle Bedenken bezüglich Umwelt, Wildtieren und Archäologie adressiert.
- CEO Jeremy Poirier äußerte sich optimistisch über die Genehmigung und den Projektstart, betonte die hohen Standards des Unternehmens.
- Nexus Uranium plant die Teilnahme am "FAST-41-Programm", um den Genehmigungsprozess für kritische Energieprojekte zu beschleunigen.
- Das Unternehmen setzt auf die umweltschonende "In-Situ-Recovery"-Technologie zur Uranförderung, die geringere Investitionskosten und eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz verspricht.
