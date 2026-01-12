Börsen Update
Börsen Update USA - 12.01. - US Tech 100 stark +0,17 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.528,28 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: Walmart +3,20 %, Boeing +1,63 %, Johnson & Johnson +1,60 %, Caterpillar +1,41 %, IBM +1,21 %
Flop-Werte: American Express -4,79 %, Walt Disney -2,48 %, JPMorgan Chase -2,44 %, Verizon Communications -1,97 %, Visa (A) -1,84 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.807,25 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Dexcom +6,40 %, Western Digital +4,09 %, Seagate Technology Holdings +4,00 %, Advanced Micro Devices +2,17 %, Comcast (A) +2,01 %
Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -8,81 %, Insmed -5,28 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,99 %, Qualcomm -3,86 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,83 %
Der S&P 500 steht bei 6.976,78 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Dexcom +6,40 %, Akamai Technologies +4,42 %, Western Digital +4,09 %, Seagate Technology Holdings +4,00 %, Vistra +3,74 %
Flop-Werte: Synchrony Financial -8,43 %, Capital One Financial -7,21 %, ON Semiconductor -5,99 %, Moderna -5,47 %, Baxter International -5,15 %
